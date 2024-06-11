Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Зампрокурора Подмосковья Рокитянский провёл личный приём граждан в Пушкине

Зампрокурора Подмосковья Рокитянский провёл личный приём граждан в Пушкине

11 июня 2024, 17:19
Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский провёл приём граждан в здании прокуратуры города Пушкино, во встрече также приняли участие глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, и исполняющий обязанности Пушкинского городского прокурора Нурлан Сарипов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«На приём к Сергею Рокитянскому пришли восемь человек. Вопросы, которые были подняты в ходе личного приёма, касались ремонта крыши в одном из многоквартирных домов, благоустройства пешеходной зоны вдоль улицы Дзержинец, а также расчистки реки Учи», — говорится в сообщении.
Глава округа Максим Красноцветов поблагодарил всех пришедших за конструктивный диалог и отметил, что решение поднятых в ходе приёма вопросов требует тщательной проработки.

Читайте также:

В Пушкино сотрудники администрации провели профилактическую акцию на ж/д станции

Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО

В Пушкино провели занятие «Мы за здоровый образ жизни» для детей
#пушкинский округ
#пушкино
#прокуратура
#приём
#максим красноцветов
Подмосковные лесничие рассказали, как выжить в лесу во время грозы
11 июня 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Гроза, заставшая в лесу, опасна тем, что человек может пострадать от удара молнии. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно следовать нескольким правилам. О них рассказали подмосковные лесничие, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Безопаснее всего в лесу во время грозы будет укрыться на участке, где растут низкорослые деревья. А вот прятаться от дождя и молний рядом с высокими деревьями крайне не рекомендуется, особенно если это сосны, дубы или тополя. А наиболее опасны одинокостоящие деревья», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время грозы следует отключить мобильный телефон и другие гаджеты.

В Комлесхозе также рассказали, что во время грозы ни в коем случае нельзя купаться в открытых водоёмах и не рекомендуется пережидать непогоду на берегу. Лучше отойти от берега и спуститься с возвышения в низину. Если укрытия нет, нужно сесть на корточки в овраге, ложбине или другом углублении и обхватить ноги руками.

Читайте также:

Эксперт по выживанию Макеев раскрыл, как спастись от грозы

Назван способ спасти собаку от страха грозы

В Балашихе расследуют обстоятельства гибели убитого молнией мужчины
#комитет лесного хозяйства мо
#гроза
#советы
#комлесхоз мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК проверит высказывания актрисы Трояновой* о русских детях
11 июня 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить антироссийские высказывания актрисы Яны Трояновой*. Об этом сообщает РИА Новости в ведомстве.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — заявили в ведомстве.
Ранее актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила, что считает справедливыми призывы к уничтожению россиян, включая детей. По мнению Трояновой*, Родина предала её и тех, кем она гордится, то есть меньшинство. Она также обвинила Россию в своих проблемах с алкоголизмом. Проживающая во Франции Троянова* сказала, что до начала специальной военной операции России на Украине её устраивали условия жизни и заработок в стране.

Читайте также:

«Навязчивая мысль»: Иноагент Троянова* заявила, что мечтает убить Путина

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова* оспорила статус иноагента

Актриса Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей


* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
#призыв
#актриса
#операции
#ск рф
#иноагент
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат Панфилов объяснил мошенническую схему туроператоров
11 июня 2024, 17:54

Фото: iStock/LanaStock

Адвокат Алексей Панфилов предупредил о том, что в туротрасли также орудует много мошенников, и надо быть крайне бдительным, чтобы не нарваться на злоумышленников.
«Туристу направляют информацию о бронировании отеля. Затем перед самим выездом ему сообщают, что бронь отменили из-за овербукинга. Туристу предлагают другой отель с крошечными номерами ужасного качества. На самом деле не было овербукинга, а агентство решило завладеть средствами, сэкономленными на отеле», — пояснил в беседе с «Известиями» Панфилов.

Он добавил, что для безопасности нужно всегда заключать договор с агентством, предварительно внимательно его изучив, а также собирать все чеки и документы.

А юрист Илья Русяев рассказал, что делать при ошибочном переводе средств. Специалист заявил, что в такой ситуации можно обратиться в банк, напрямую к получателю с просьбой вернуть деньги или в суд, если последний откажется добровольно возвращать полученное.

«Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, вернуть свои деньги после ошибочного перевода бывает непросто. Банки охотно отменяют операции до зачисления средств, но крайне неохотно вмешиваются после. Да и суды, хоть и встают чаще на сторону добросовестных плательщиков, но требуют весомых доказательств ошибочности платежа», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее Илья Русяев заявлял, что посетитель ресторана вправе не платить за блюда в том случае, если они были поданы в холодном или некачественном виде.

Читайте также:

Юрист Русяев раскрыл, когда в ресторанах можно не платить

Мошенники могут украсть паспорт через Госуслуги: Юрист рассказал, что делать

Юрист Хаминский раскрыл, кто может ответить за скандальное выступление Бузовой
#суд
#деньги
#банк
#юрист
#договор
#отель
#документы
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербургские ученые нашли в Сибири огромные залежи костей мамонтов
QSR: на берегах реки Берелех в Якутии обнаружены останки 156 шерстистых мамонтов
11 июня 2024, 17:45

Фото: iStock/Daniel_Escridge

На территории Якутии, вблизи реки Берелех, российские ученые из различных научных институтов обнаружили фрагменты останков мамонтов. Их исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews (QSR).
В процессе изучения этой области были найдены останки, предположительно принадлежащие не менее чем 156 мамонтам. Также на месте обнаружены следы очагов и обработанные бивни мамонтов, включая один из них, который может быть использован в качестве метательного копья.

Согласно радиоуглеродному анализу останков мамонтов, животные присутствовали в этом регионе задолго до прихода человека, примерно 12,5 тысяч лет назад. Люди также проживали в этих местах в течение 600 лет после того, как массовое скопление костей мамонтов прекратилось около 11,8 тысяч лет назад.

Научные исследователи выдвинули четыре гипотезы, объясняющие массовое скопление костей: естественная гибель мамонтов, результат охоты людей, геологические процессы, или деятельность человека, вероятно, собиравшего слоновую кость для создания инструментов.

Читайте также:

Daily Mail: Учёные в Великобритании намерены через пять лет воссоздать мамонтов

Российские учёные объяснили плюсы глобального потепления

Российские учёные спасли ценную породу коров, устойчивую к болезням
#животные
#гибель
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пристройку к школе №1 в Королёве планируют открыть в 2025 году
11 июня 2024, 17:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В будущем году в Королёве откроют пристройку к средней школе №1 на 400 мест. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как идут работы по строительству учебного заведения. Он также поговорил с родителями школьников и учителями.
«Мы в самом сердце Королёва, в старом центре. У нас в стране благодаря президентской инициативе реализуется большая программа капремонта школ. В Королёве у нас был запрос на строительство новых школ. Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Обновляем фасад и не только, чтобы всё сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года всё сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», – поделился планами Воробьёв.
Здание первой школы рассчитано на 700 учеников, но фактически там обучаются вдвое больше ребят – около 1,4 тыс. Почти 300 детей из младших классов учатся во вторую смену. Также в образовательный комплекс входят два дошкольных отделения.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«С каждым годом становится всё больше детей, поэтому в старом здании нам тесно. В пристройку перейдёт вся начальная школа, а это16 классов. Здесь появятся огромный актовый зал, большая столовая, плюс будет место для кружков. Мы будем работать в одну смену и станем школой полного дня, чтобы вторую его половину наполнить внеурочной работой. Для этого появятся все условия», – поделилась директор СОШ №1 Ирина Гайдукова.
В новой трехэтажной пристройке – 400 мест. Это позволит на треть уменьшить количество детей в классах и избавить учебное заведение от второй смены. Помимо кабинетов там появится актовый зал на 400 мест, спортзал, столовая, медицинский блок, а также лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В основном здании школы обновят фасад, чтобы создать единый стиль, заменят окна и кровлю. Кроме того, сделают отапливаемый переход в пристройку. На территории учебного заведения обустроят зону воркаута, полосу препятствий, спортплощадки для игры в волейбол и баскетбол, места для отдыха.
«Здесь учатся мои дети – они перешли в 4-й и 11-й классы. Сама тоже я заканчивала эту школу. Очень ждем пристройку, которая значительно разгрузит основное здание. Плюс наши педагоги организовали театральную студию, но места и технического оборудования для выступлений нет. Поэтому очень ждём новый актовый зал», – сказала местная жительница Елена Левшина.
Директор школы №1 рассказала Воробьёву, что у них работает ИТ-Кванториум с современным оборудованием. Ребята являются активными участниками Всероссийской олимпиады школьников, занимают призовые места. А ученик 10 класса второй год подряд берёт первое место по итогам заключительного этапа олимпиады по технологии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Планируется, что пристройка к школе откроется уже 1 сентября будущего года.

Читайте также:

Модернизацию системы теплоснабжения в центре Королёва завершат до 1 октября

Воробьев рассказал о планах Китая по производству автомобилей в Подмосковье

Воробьев: выручка «Вкусно – и точка» в Подмосковье превысила показатели McDonald’s
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#школа
#строительство
#пристройка
#школьники
#родители
#учителя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Кузбасса предстанет перед судом за публикации в соцсетях
11 июня 2024, 17:23

Фото: iStock/Michał Chodyra

Житель Кузбасса обвиняется в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций.
Скоро мужчина предстанет перед судом.

По информации следствия, с ноября 2022 года по февраль 2024 года гражданин, будучи приверженцем языческой идеологии, публично демонстрировал в соцсетях фото с изображением его татуировок с символикой, схожей с нацистской, а также с символикой экстремистских организаций, запрещенных в России.

«Со следствием обвиняемый сотрудничал. Следователями СК России собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой в том числе легли выводы судебной политологической экспертизы, оказавшиеся достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

До этого главный редактор «Медиа Первых», член общественного совета при Министерстве культуры РФ Арслан Хасавов прокомментировал предложение по мониторингу социальных сетей подростков. Он отметил, что мониторить действия в Сети учащихся важно, однако возлагать это на педагогов сомнительно.

«Важно оперативно его выявлять, удалять, редактировать, подключать правоохранительные органы и заводить уголовные дела. Создатели подобных групп должны привлекаться к предусмотренной законом ответственности, вот за этим нужно следить», — высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Хасавов.

Ранее сообщалось, что в социальной сети X (ранее Twitter) обновили правила, разрешив пользователям публиковать контент для взрослых.

Читайте также:

SHOT: Сеть вебкам-студий накрыли в России

Соцсеть X разрешила публиковать контент для взрослых

Популярную социальную сеть обвинили в распространении педофилии
#суд
#фото
#мнение
#правила
#ск
#рф
#соцсети
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Модернизацию системы теплоснабжения в центре Королёва завершат до 1 октября
11 июня 2024, 17:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Качество жизни порядка 60 тысяч человек улучшится благодаря модернизации системы теплоснабжения в Королёве в этом году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход капремонта теплосети в городском округе.
Работы по замене 5,2 км теплотрассы на проспекте Космонавтов в центре наукограда начались в конце апреля. Задача – завершить их к началу отопительного сезона и провести благоустройство территории после всех работ, отметил глава региона, беседуя с горожанами.
«Магистраль, которую мы меняем, коснётся 60 тыс. жителей прилегающей территории. Большие программы реализуются и в Королёве, и в других городах. Время ограничено: важно провести такие сложные работы летом, потому что, как вы помните, зима была тревожной. Понимаю, что есть временные неудобства для жителей, но строители стараются повышать культуру работы, чтобы не доставлять особых хлопот», – заверил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обновление системы теплоснабжения ждут жители всего центрального микрорайона Королёва. Это 155 многоквартирных домов и 17 социальных объектов, в том числе школа, городская больница и поликлиника, сказал губернатор жителям.
«Работы идут по графику. Планируем завершить до 1 октября. На участке от котельной «Самаровка» до ЦТП-8 каждый день работают две смены. Дополнительно на следующей неделе на проспект Космонавтов выйдут четыре бригады», – сказал гендиректор АО «Теплосеть» по городу Королёву Павел Каганов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году запланирован ремонт сетей ещё на двух участках – от проспекта Королёва до улицы Сакко и Ванцетти, а также между котельной «Новые Подлипки» и котельной «3,3А». Кроме того, начнутся работы на участке между котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка» от улицы Исаева до ЦТП №7. Их планируют завершить в 2026 году.

Ещё один важны для жителей объект – котельная «3А». Она обеспечивает теплом 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов в микрорайоне Юбилейный. За последние три года в системе теплоснабжения произошло более 30 сбоев. Необходимо провести реконструкцию котельной, полностью заменить котловое оборудование. В июне приступят к проектированию, а завершить работы рассчитывают в будущем году.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В этом году больших проблем с отоплением не было, только пару раз отключали воду. Но мы понимаем, что для бесперебойного теплоснабжения и качественной воды необходима модернизация сетей. Поэтому очень рады началу работ. Сейчас немного некомфортно, поскольку везде всё перекопано. Однако мы готовы потерпеть. Главное, чтобы зимой отопление работало без сбоев», – сказала старшая по дому Оксана Емельянова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До конца 2026 года реконструируют котельную «Самаровка», проведут капремонт котельных «3,3А», «Текстильщик», обновят резервное топливное хозяйство котельной «Новые Подлипки».

В Королёве сейчас изношено около15% сетей – многие из них были проложены ещё в 1970-1980 годах. Необходимо модернизировать котельные и поменять более 40 км труб.

Читайте также:

Воробьев рассказал о планах Китая по производству автомобилей в Подмосковье

Воробьев: выручка «Вкусно – и точка» в Подмосковье превысила показатели McDonald’s

Воробьёв оценил оборот от подписанных на ПМЭФ соглашений с Китаем в 100-150 млн долларов
#королёв
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#модернизация
#подмосковье
#московская область
#наукоград
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье вводят дополнительные меры для надёжного электроснабжения 12 июня
11 июня 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры по обеспечению надёжного электроснабжения потребителей в День России вводят в Московской области, они включают отмену плановых работ на объектах энергетической инфраструктуры и дежурство ремонтных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«С 12 по 13 июня вводится круглосуточное дежурство руководства энергосетевых компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго», а также их оперативного и оперативно-ремонтного персонала. (…) В праздничный день в Московской области отменяют все плановые работы и переключения, кроме тех, которые связаны с ликвидацией технологических нарушений», — говорится в сообщении.
На постоянном дежурстве в регионе будет свыше 650 ремонтных бригад, в их распоряжении более 930 единиц специальной техники. Кроме того, к работе подготовлена 241 передвижная генераторная дизель-установка.

Читайте также:

В Красногорске до конца месяца появится новая электрозарядная станция

В Подмосковье расчистили 20 га охранных зон ЛЭП

Для подмосковных школьников провели урок по электробезопасности
#день россии
#электричество
#россети московский регион
#мособлэнерго
#минэнерго мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На блогера и бизнес-тренера Шабутдинова возбуждено ещё пять уголовных дел
11 июня 2024, 16:52

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё пять уголовных дел. Об этом сообщил следователь в суде.
Известный блогер и автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года, напоминает ТАСС. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Как считают следователи, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у клиентов его бизнес-курсов ложное впечатление о возможности осуществления успешной предпринимательской деятельности благодаря обучающим программам.

В феврале 2024 года в отношении блогера было возбуждено семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений. Сам он свою вину отрицает.

Читайте также:

Блогер Аяз Шабутдинов назвал свой арест недоразумением

Блогер Шабутдинов не признаёт вину в махинациях с онлайн-курсами

Новые уголовные дела возбудили в отношении блогера Шабутдинова
#бизнес
#уголовное следователи
#ук
#мошенничество
#блогер
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф