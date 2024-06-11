Зампрокурора Подмосковья Рокитянский провёл личный приём граждан в Пушкине

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский провёл приём граждан в здании прокуратуры города Пушкино, во встрече также приняли участие глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, и исполняющий обязанности Пушкинского городского прокурора Нурлан Сарипов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На приём к Сергею Рокитянскому пришли восемь человек. Вопросы, которые были подняты в ходе личного приёма, касались ремонта крыши в одном из многоквартирных домов, благоустройства пешеходной зоны вдоль улицы Дзержинец, а также расчистки реки Учи», — говорится в сообщении.Глава округа Максим Красноцветов поблагодарил всех пришедших за конструктивный диалог и отметил, что решение поднятых в ходе приёма вопросов требует тщательной проработки.
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