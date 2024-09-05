Подмосковных журналистов пригласили на Всероссийский конкурс «СМИротворец»

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок
Стартовал приём материалов для участия в ХVI Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
К участию в конкурсе приглашают журналистов федеральных, региональных, национально-культурных и этнических СМИ. Он проводится в шести номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещённые на различных платформах), «Детские и молодёжные СМИ», «Семейные традиции народов России». В последней номинации соревнуются авторы материалов, посвящённых Году семьи и рассказывающие о семейных ценностях и традициях многонационального народа России.
Приём работ для СМИ Приволжского федерального округа завершится 15 сентября, остальных округов – 1 октября. Материалы на конкурс предоставляются через форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей и отсканированной анкеты участника. Анкету нужно загрузить в графу «Авторские права». Материалы можно также направить по электронной почте konkurs@nazaccent.ru.
Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии подстрочного перевода или дубляжа на русский язык.
Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.
Положение о конкурсе можно найти на сайте «СМИротворца». Подробно ознакомиться с информацией можно также на сайте конкурса.
Читайте также:
Названы финалисты всероссийского конкурса «Билет в Арктику»
Стартовал приём заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Чехова
Блогеров и журналистов приглашают принять участие в конкурсе проектов о селе
Приём работ для СМИ Приволжского федерального округа завершится 15 сентября, остальных округов – 1 октября. Материалы на конкурс предоставляются через форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей и отсканированной анкеты участника. Анкету нужно загрузить в графу «Авторские права». Материалы можно также направить по электронной почте konkurs@nazaccent.ru.
Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии подстрочного перевода или дубляжа на русский язык.
Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.
Положение о конкурсе можно найти на сайте «СМИротворца». Подробно ознакомиться с информацией можно также на сайте конкурса.
Читайте также:
Названы финалисты всероссийского конкурса «Билет в Арктику»
Стартовал приём заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Чехова
Блогеров и журналистов приглашают принять участие в конкурсе проектов о селе
Лора Луганская