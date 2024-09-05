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Подмосковных журналистов пригласили на Всероссийский конкурс «СМИротворец»

05 сентября 2024, 16:08
Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Стартовал приём материалов для участия в ХVI Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
К участию в конкурсе приглашают журналистов федеральных, региональных, национально-культурных и этнических СМИ. Он проводится в шести номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещённые на различных платформах), «Детские и молодёжные СМИ», «Семейные традиции народов России». В последней номинации соревнуются авторы материалов, посвящённых Году семьи и рассказывающие о семейных ценностях и традициях многонационального народа России.

Приём работ для СМИ Приволжского федерального округа завершится 15 сентября, остальных округов – 1 октября. Материалы на конкурс предоставляются через форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей и отсканированной анкеты участника. Анкету нужно загрузить в графу «Авторские права». Материалы можно также направить по электронной почте konkurs@nazaccent.ru.



Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии подстрочного перевода или дубляжа на русский язык.

Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.

Положение о конкурсе можно найти на сайте «СМИротворца». Подробно ознакомиться с информацией можно также на сайте конкурса.

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#конкурс
Полпред президента Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал»
05 сентября 2024, 16:31

Фото: iStock/frentusha

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил сменить разработчика самолета «Байкал», который должен был использоваться вместо устаревшего Ан-2, так как Уральский завод гражданской авиации затягивает сроки создания машины. Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом Трутнев отреагировал на недовольство Путина тем, что сроки по «Байкалу» постоянно сдвигаются вправо.
Первый вице-премьер Денис Мантуров после возмущения президента объяснял, что раньше для самолета хотели использовать иностранный двигатель и винт, но после 2022 года взаимодействие с поставщиками остановилось. По его данным, сейчас у России нет своего двигателя, его испытания хотят начать в 2026 году.

Ранее сообщалось, что стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей.

Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.

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#денис мантуров
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В Подмосковье произвели ручную уборку более 16 тыс. дворов и общественных пространств
05 сентября 2024, 16:26

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Летом в Московской области специалисты коммунальной сферы провели ручную уборку 16 091 территории, включая 366 внутриквартальных проездов, 13 131 дворовую территорию и 2 594 общественных пространства.
В процессе наведения порядка убирали ветки, ухаживали за газонами и приводили в порядок контейнерные площадки.

Больше всего работы выполнили в Сергиево-Посадском городском округе (872 локации), Балашихе (834) и Химках (615).

Инспекторский состав министерства регулярно проверяет качество и своевременность выполнения работ по благоустройству. Если выявляются недостатки или поступают жалобы от жителей, ответственным лицам выдаются предписания с указанием сроков устранения проблем.

Адреса и контактные данные отделов указаны на официальном сайте ведомства

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Преподаватель Шутов предупредил о мошенниках в школьных чатах
05 сентября 2024, 16:04

Фото: iStock/DisobeyArt

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что с началом учебного года активизировались мошенники, которые могут действовать в школьных чатах.
«В чате мошенники могут собирать денежные средства или размещать различные фишинговые ссылки, благодаря которым воруют деньги с карт пользователей. В обманной схеме используются приглашения пройти опрос, проголосовать за участника конкурса, перечислить деньги на школьные нужды, размещение поддельных ссылок на магазины со скидками и другие варианты», — прокомментировал в беседе с RT Шутов.

Он также добавил, что на почту, в соцсети и мессенджеры могут приходить файлы, сообщения и т. д., позволяющие мошенникам получать доступ к данным карт и средствам пользователей. Специалист призвал быть внимательными и бдительными.
До этого сообщалось, что московские школьники смогут присоединиться к олимпиадному движению.

«Олимпиадное движение в Москве становится всё более массовым. Поэтому олимпиадный сезон открываем праздниками. На них школьники погружаются в мир интеллектуальных состязаний. Помимо наших преподавателей, на праздниках выступают дипломанты прошлых лет. Это напоминает детям, что победителем может стать каждый, если есть желание», – приводит АГН «Москва» слова Артёма Шишова со ссылкой на пресс-службу директора Центра педагогического мастерства.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали троих девятиклассников, которые обсуждали в чате взрыв в школе.

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#деньги
#школы
#движение
#мошенники
#соцсети
#школьники
#мессенджеры
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Строительство дома для переселенцев в Деденёве вышло на финишную прямую
05 сентября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Шестиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят в посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 94%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Уже завершено возведение надземной части здания и монтаж наружных инженерных сетей. Сейчас строители занимаются отделкой помещений, устройством внутренних инженерных сетей и пусконаладочными работами, а также благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года. Квартиры в новом доме получит 41 семья переселенцев из аварийного жилья — 110 человек, проживающих сейчас в домах №№9 и 10 по Больничной улице, №7 во 2-м Московском переулке и №19 по Вокзальной улице.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

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#переселение
#аварийное жильё
#главгосстройнадзор мо
#новостройка
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Библиотеки Подмосковья подали заявки на получение гранта от ПФКИ
05 сентября 2024, 15:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Библиотеки Московской области направили 10 заявок на получение гранта от Президентского фонда культурных инициатив.
Среди представленных проектов — «Личные истории забытого сражения» (Солнечногорск), «В поисках сыра князей Мещерских» (Лотошино), «Луховицкие огуречники: от опупыша до жеребца» (Луховицы) и «Химия города» (Воскресенск), сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Учебно-методический центр Губернской библиотеки оказывает значительную поддержку этим проектам. Курс «От идеи до реализации» помогает библиотекам находить идеи, оформлять их в проекты и успешно участвовать в грантовых конкурсах.

За последние три года 20 проектов библиотек получили финансовую поддержку не только от Президентского фонда культурных инициатив, но и от других грантовых программ, включая «Движение первых» и «РосМолодёжь». Среди успешных проектов можно выделить «Литературную карту библиотек Сергиева Посада», «Ароматы Коломны», «Мячковский лук», «Лажечников и Ко» (библиотеки Коломны), «Школу блогера-путешественника Дементия Ципулина» (библиотека Луховиц) и «Фантастику в чертежах: конструктор будущего Сергея Королёва» (библиотеки Королёва).

Заявки на грантовую поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий можно подавать в Президентский фонд культурных инициатив до 10 сентября.

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#библиотеки
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#подмосковье
#московская область
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В Сергиевом Посаде снесли дом, простоявший недостроенным более 60 лет
05 сентября 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО

Четырёхквартирный одноэтажный жилой дом, который начали строить в конце 50-х годов прошло века, но так и не ввели в эксплуатацию, снесли в селе Тютьково городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание общей площадью около 235 квадратных метров стояло заброшенным и со временем начало разрушаться. Дом включили в перечень объектов незавершённого строительства. Затем у недостроя сменился правообладатель и было принято решение снести ставшую опасной постройку», — говорится в сообщении.
В августе текущего года собственник снёс недострой. Сейчас на освободившемся участке ведётся строительство индивидуального жилого дома.

Всего на территории округа Серебряные Пруды было выявлено 37 недостроев, аварийных зданий и построек, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время 30 таких объектов снесли либо привели в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.

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Мособлдума увеличила ежемесячные доплаты одиноким пенсионерам
05 сентября 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Власти Подмосковья увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Соответствующий законопроект в ходе 91-го заседания приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Теперь граждане, пенсия которых меньше 20 тыс. рублей, получат ежемесячную прибавку до этой суммы. Эта мера затронет порядка 70 тыс. наших жителей. В бюджете региона на это предусмотрено почти 1,3 млрд рублей», – заявил на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Выплата предоставляется в проактивном режиме. Если она не поступила, нужно подать заявление. Как это сделать, можно узнать по ссылке.

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#московская область
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Министр благоустройства Хайкин займёт пост зампреда подмосковного правительства
05 сентября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлдума согласовала назначение Михаила Хайкина на должность зампреда правительства – министра благоустройства Московской области. Он будет курировать вопросы благоустройства, спорта и культуры, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Михаил Владимирович работает в Московской области с 2014 года. Он курировал блок по архитектурно-художественному облику, формировал его в регионе. С 2018-го возглавил первое в России Министерство благоустройства, и оно является лидером в стране по реализованным проектам и проектам, выигранным на всероссийских конкурсах. Наш регион стабилен в этом направлении, является лидером», – сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Кандидатуру Хайкина поддержали все фракции, представленные в Мособлдуме.

До назначения на должность министра благоустройства Подмосковья Хайкин занимал пост первого заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. С 2015 до 2018 года работал главным архитектором Подмосковья.

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Загадочная открытка, доставленная через 121 год, воссоединила семью
В Великобритании доставленная через 121 год открытка воссоединила семью
05 сентября 2024, 13:43

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Члены семьи из Великобритании воссоединились благодаря открытке, отправленной в 1903 году. Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что загадочная карточка из города Фишгард была доставлена в банк Уэльса 16 августа, спустя 121 год после отправки. На открытке указаны данные Лидии Дэвис, которая, очевидно, в начале XX века проживала в здании, где теперь находится банк. В тексте отправитель извинился перед этой девушкой за то, что не смог найти несколько вещей. Однако непонятно, о чём конкретно идёт речь.

Работники банка сфотографировали открытку и опубликовали в соцсетях, где её увидели дальние родственники Лидии. Позднее выяснилось, что письмо отправил мальчик Эварт, которому Лидия приходилась старшей сестрой. Внук этого мальчика, 65-летний Ник Дэвис рассказал, что его дед и вправду отправил эту открытку в 13-летнем возрасте, когда был на летних каникулах за городом.

Также имя Лидии узнали 58-летняя Хелен Робертс и 61-летняя Маргарет Спунер. Их дед был братом Лидии и Эдварда.

А позднее на связь вышла и правнучка самой Лидии – 47-летняя Фейт Рейнольдс. Она рассказала, что совсем не ожидала встретить так много родственников.

28 августа Ник, Хелен, Маргарет и Фейт впервые встретились все вместе. По их словам, открытка, скорее всего, была вложена в Библию, которую кто-то купил. А спустя много лет письмо было обнаружено и отправлено по адресу.

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