В стране пройдёт VII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «С Супер-мамой»

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С 26 февраля по 26 марта 2024 года на территории России будет проводиться VII Всероссийский конкурс детского рисунка по правилам дорожного движения «С Супер-мамой». Он будет приурочен к Международному женскому дню 8 марта.
С подробностями работы Фонда и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте проекта по адресу https://svetofor.fond-edykina.ru/ и на сайте фонда по адресу www.fond-edykina.ru.
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