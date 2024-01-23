Россиян пригласили принять участие в конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

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Продолжается приём заявок на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». Об этом «Радио 1» сообщили в АНО «Национальные проекты».
Отмечается, что проведение конкурса направлено на достижение поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по привлечению к 2030 году 70% россиян к регулярным занятиям спортом.
Благодаря участию в конкурсе «Ты в игре», уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру и спорт, а также вовлекающие россиян в активный образ жизни, получают дополнительную поддержку от государства.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется до 11 февраля. Защита проектов и определение победителей состоится с 22 по 26 апреля. Финальным этапом станет награждение победителей, которое состоится 30 апреля.
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Анастасия Чинкова