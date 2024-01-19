В Подмосковье стартует конкурс рисунков «Егорьевск - край лесной»

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
«Организовывая этот конкурс, мы с коллегами хотели, чтобы у детей развивалось чувство ответственности за сохранение лесов, повышался уровень их экологической грамотности. Ребенок, занимаясь творчеством, открывает для себя красоту родного края. Победителей конкурса по традиции мы отметим специальными призами и грамотами, а всем участникам, прошедшим во второй этап конкурса, отправим электронные дипломы от филиала», — поделилась помощник участкового лесничего Егорьевского филиала Алина Похина.
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