В Подмосковье стартует второй сезон фестиваля «Город танцует в парках»

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Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина стартует в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет проводится с 11 мая по 16 июня в 30 городских парках Московской области.
Стоит отметить, что для гостей фестиваля также подготовили концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы».
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«Танцевальные команды из 55 городских округов представят свои выступления в парках. Завершится фестиваль 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и церемонией награждения участников. В состав жюри будут хореограф, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, лидер направления locking в России Владимир Гудым и победитель 4 сезона телешоу «Танцы» на ТНТ Виталий Уливанов. Ведущими концертов станут актер кино и телевидения Михаил Башкатов и актриса Анжелика Каширина.», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что для гостей фестиваля также подготовили концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы».
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Мира Полтева