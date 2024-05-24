В Подмосковье теперь можно арендовать помещение в учреждении культуры онлайн

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В Подмосковье запустили онлайн-сервис аренды помещений в учреждениях культуры. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Выбрать площадку для мероприятия, например, выставки или мастер-класса, теперь можно онлайн по ссылке. Нужно оставить там заявку, и сотрудники учреждения свяжутся для уточнения деталей. В карточке каждого объекта содержатся адрес, описание и фото помещения, режим работы, контакты, а также функция «Проложить маршрут», с помощью которой можно выбрать оптимальный путь до места», – говорится в сообщении.Уточняется, что всего сервис «МОё. Пространство» объединяет более 600 локаций.
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