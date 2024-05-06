В Москве состоится фестиваль «Армейское тактико-стрелковое многоборье»

Фото: пресс-служба ОФСОО «Федерация армейской тактической стрельбы в России»
Фестиваль пройдет с 15 по 18 мая 2024 года.
«Армейское тактико-стрелковое многоборье» (АТСМ ) - военно-прикладный вид спорта, направленный
на усвоение и выработку оптимальной тактики действий военнослужащих (спортсменов) днем и ночью при
комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия, специальных средств, элементов рукопашного боя и первой доврачебной помощи в одном упражнении, в условиях динамично меняющейся мишенной обстановки, возникающих препятствий, из различных положений, с перезарядкой, выбором оружия и активной сменой огневых позиций», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в рамках фестиваля проводится подготовка допризывной и призывной молодежи, военнослужащих, а мобилизационного резерва, а также проводится работа с ветеранами и инвалидами.
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