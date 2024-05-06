В Москве состоится фестиваль «Армейское тактико-стрелковое многоборье»

Юные хоккеисты и фигуристы выступили на ледовой арене имени Владимира Петрова на концерте ко Дню Победы. Он состоялся в Красногорске в пятый раз. В мероприятии приняли участие около 60 спортсменов, сообщили в пресс-службах администрации городского округа и Минспорта Подмосковья.