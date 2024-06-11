Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании «Культурная столица года»

Фото: пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
В России проводится конкурс среди городов Российской Федерации на звание «Культурная столица года» Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Конкурс проводится с целью знакомства жителей страны с различными знаковыми культурными городами.
Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг и продлится до 1 декабря 2024 года.
Как проголосовать:
1. Перейдите на страницу голосования на Платформе обратной связи
2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг
3. Сделайте выбор и проголосуйте
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« Город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года», будет определен организационным комитетом конкурса 12 декабря 2024 года, на основании экспертной оценки, а также на основании результатов народного голосования на Платформе обратной связи.В голосовании принимают участие города Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск», — поделились в пресс-службе.
Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг и продлится до 1 декабря 2024 года.
Как проголосовать:
1. Перейдите на страницу голосования на Платформе обратной связи
2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг
3. Сделайте выбор и проголосуйте
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Мира Полтева