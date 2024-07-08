В Пушкине проведут фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ»

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Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» состоится в регионе 8 августа, местом проведения станет центральный парк культуры и отдыха в городе Пушкино, сообщает пресс-служба Московской областной организации инвалидов «Колесница».
«На фестиваль приглашаются проживающие в Подмосковье люди с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках, а также участники программы «Активное долголетие». На фестивале они смогут попробовать тренажёры, улучшающие подвижность суставов, а также потренироваться в езде на электрокутерах», — говорится в сообщении.Почётными гостями фестиваля станут люди, получившие ранения на СВО, ожидается также участие представителей областных реабилитационных центров.
В программе фестиваля встречи с блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приёмной», где гости праздника смогут пообщаться с представителями федеральных и областных властей. В культурной части фестиваля запланирован концерт, мастер-классы, спортивные соревнования, а также выставка технических средств реабилитации.
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