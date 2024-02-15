В Подмосковье впервые проведут фестиваль культуры Крайнего Севера

Фото: пресс-служба Минкульта МО
В парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского городского округа 17 февраля пройдёт фестиваль культуры народов Крайнего Севера «Зов холода». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие будут проводить впервые. Оно начнётся на главной сцене парка в 15:00 с выступления ансамбля «Кочевник». Гостей ждут интерактивные программы и обряды северных народов. А в 16:00 на центральной поляне начнётся конкурсная программа народного творчества «Русская зима»», – говорится в сообщении.Для посетителей будут работать интерактивные зоны «Хижина шамана», «Эскимосская хижина» и стрит-арт площадка «Морозные узоры». Их ждёт выставка работ фестиваля народного творчества «Русская зима».
Завершающим событием фестиваля в 19:15 станет хоровод «Разговор с огнём».
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Лора Луганская