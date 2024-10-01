В Подмосковье заработала уникальная анимационная студия для студентов

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Именитые мультипликаторы обучают анимации студентов Московского института культуры в Химках.
Об этом рассказал декан факультета медиакоммуникаций института Юрий Кот, сообщили в пресс-службе «Нестеренко центра».
По его словам, кафедра очень молодая – ей пошёл всего третий год. Однако уже созданы очень достойные работы.
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По его словам, в вузе создана уникальная материальная база, которая позволяет не только учиться, но и создавать реальные проекты для широкой аудитории. «Когда я стал деканом, мы вместе с моим другом Сергеем Струсовским создали эту кафедру и наполнили её содержанием. Мы построили самый крутой в России учебный комплекс для аниматоров. У нас есть то, чего нет нигде. Это уникальные, специально разработанные станки для перекладки. Сергей Георгиевич перед тем, как прийти к нам, был продюсером «Союзмультфильма» и смог это реализовать», – рассказал Кот в интервью проекту Persona Grata.
По его словам, кафедра очень молодая – ей пошёл всего третий год. Однако уже созданы очень достойные работы.
«У нас ещё преподаёт известный и очень уважаемый мультипликатор Владимир Тарасов. Серёжа привлек очень многих специалистов, в том числе создателей культовых мультфильмов. Мы собрали лучших, – тех, кто и диснеевские мультики рисовал», – подчеркнул Кот.Режиссёр добавил, что студенты института способны создавать новый, современный и качественный контент различного формата, в том числе об истории государственности в России.
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Лора Луганская