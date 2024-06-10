В Подмосковье завершился арт-пикник «ПОЭТ»

Фото: Мария Шматкова
Виктор Сухоруков, Иван Кокорин, Алексей Кравченко и другие знаменитые актёры и музыканты приняли участие в арт-пикнике в Больших Вязёмах. Об этом сообщил корреспондент.
Проект на открытом воздухе был посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.
Помимо основной программы для всех участников фестиваля были подготовлены различные мастер-классы по актерскому мастерству, умею вести себя на сцене и многие другие.
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«Поэзия — это мы сами, это наши чувства, это смыслы, зачем мы живём, для чего мы живём. Ведь мы же нужны кому-то, кто-то из наших близких ждёт нас, а мы порой этого не видим и не замечаем. Поэтому для нас поэзия, как глоток души. Давайте сегодня поговорим душами, чувствами благодаря нашей поэзии», — поделился артист театра и кино Иван Кокорин.
Помимо основной программы для всех участников фестиваля были подготовлены различные мастер-классы по актерскому мастерству, умею вести себя на сцене и многие другие.
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Мира Полтева