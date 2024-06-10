В России проведут флешмоб «Песни о родной стране»

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ
Флешмоб-конкурс для школьников «Песни о родной стране» будет проходить в России с 12 по 30 июня в рамках проекта «Культура для школьников», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«Для того, чтобы принять участие в патриотическом флешмобе, школьникам предлагается записать видеоролик с одной из песен о Родине и выложить его в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.рф с предоставлением ссылки на Яндекс.диск. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников», — говорится в сообщении.По итогам флешмоба жюри выберет 50 роликов-победителей. Эти работы опубликуют на портале Культурадляшкольников.рф.
Ранее сообщалось, что в России стартовал конкурс видеороликов «Читаем всей семьёй» в двух номинациях: «Проза и Поэзия».
Читайте также:
В Подмосковье проведут фестиваль цветов «Пиономания»
В Подмосковье состоится автомобильный «Гагарин Фест»
Картина режиссёра из Балашихи победила на конкурсе короткометражных фильмов
Лев Каштанов