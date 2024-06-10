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В России проведут флешмоб «Песни о родной стране»

10 июня 2024, 12:19
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Флешмоб-конкурс для школьников «Песни о родной стране» будет проходить в России с 12 по 30 июня в рамках проекта «Культура для школьников», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«Для того, чтобы принять участие в патриотическом флешмобе, школьникам предлагается записать видеоролик с одной из песен о Родине и выложить его в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.рф с предоставлением ссылки на Яндекс.диск. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников», — говорится в сообщении.
По итогам флешмоба жюри выберет 50 роликов-победителей. Эти работы опубликуют на портале Культурадляшкольников.рф.



Ранее сообщалось, что в России стартовал конкурс видеороликов «Читаем всей семьёй» в двух номинациях: «Проза и Поэзия».

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#песня
В Подмосковье проведут фестиваль цветов «Пиономания»
10 июня 2024, 11:31

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

В Подмосковье состоится фестиваль цветов «Пиономания» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в городском округе Чехов 15 июня.

«На фестивале гости смогут ознакомиться с более чем 200 сортами пионов, среди которых новинки отечественной и зарубежной селекции. Для всех желающих будут подготовлены тематические фотозоны. Также участники смогут принять участие в мастер-классах по мыловарению, интерьерной живописи, созданию цветов из различных материалов. Любители цветов смогут получить советы по уходу за растениями от опытных садоводов», — рассказали в министерстве.

Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

​Начало мероприятия в 12:00

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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Читаем всей семьёй»
10 июня 2024, 10:06

Фото: iStock/fizkes

Конкурс «Читаем всей семьёй» стартовал в России, принять в нём участие приглашают семьи с детьми до 18 лет, сообщили в оргкомитете конкурса.
«Для конкурса нужно снять видеоролик, в котором члены семьи разных поколений вместе читают вслух любимое произведение на русском языке», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия». Допустимый хронометраж ролика — от одной до трёх минут, допустимая погрешность — 15 секунд. В каждой из номинаций жюри выберет трёх победителей, эти семьи пригласят в Москву на церемонию награждения. Победители получат дипломы, книжные подарки, кроме того, для них будет организована культурная программа.

Видеоролики на конкурс принимаются онлайн с 9 июня по 30 сентября. От одной семьи можно прислать только одну заявку. Победителей объявят в ноябре текущего года, награждение назначено на декабрь.

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В Подмосковье состоится автомобильный «Гагарин Фест»
10 июня 2024, 09:41

Фото: iStock/pack_zero

Фестиваль автозвука «Гагарин Фест» проведут в День России, 12 июня, на аэродроме Мячково в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба оргкомитета мероприятия.
«Фестиваль будет проводиться в третий раз. Ежегодно на нём устанавливают новый рекорд России по количеству автомобилей, одновременно воспроизводящих гимн России в исполнении группы «Любэ». Кроме того, в этом году планируется побить мировой рекорд по звуковому давлению, ранее установленный американцами», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках фестиваля планируется провести большую экскурсионную программу для раненых бойцов СВО, передвигающихся на колясках. В программу входит посещение главных столичных достопримечательностей и «Гагарин Феста».

Фестиваль организует компания «Урал», специализирующаяся на акустических системах. Подробная информация о фестивале размещена на официальном сайте мероприятия.

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#фестиваль
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#автомобилисты
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#день россии
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Картина режиссёра из Балашихи победила на конкурсе короткометражных фильмов
07 июня 2024, 17:47

Фото: Ирина Мальцева

Игровая кинокартина «Материнское чтение — оберег детства», которую сняла жительница Балашихи Юлия Полуэктова-Жежеря, была признана лучшей на конкурсе короткометражных фильмов «Россия — Родина моя», передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
Продолжительность картины, посвящённой традициями семейного чтения, составляет четыре с половиной минуты. Руководитель клубного сообщества Саввинской библиотеки и мама четырёх детей Юлия Полуэктова-Жежеря сама написала сценарий для фильма. Съёмки проводились в многодетных семьях.

«На награждении ректор ВГИКа Владимир Малышев отметил, что фильм получился очень искренним и настоящим. Он про настоящую жизнь русской семьи. Это было очень приятно», — поделилась Полуэктова-Жежеря.
Всего на конкурс прислали свои фильмы около 400 человек из разных регионов России.

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#конкурс
#культура
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Оскар Кучера заявил, что новый российский герой должен выглядеть «не педиковато»
Мы про душу: Оскар Кучера сравнил кино на Западе и в России
07 июня 2024, 17:07

© РИА Новости / Владимир Трефилов

Мастер, который найдет образ «большого героя», равного по силе Штирлицу и Даниле Багрову, для современного российского кинематографа, и сам станет «современным героем». Об этом в ходе дискуссии о том, как кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества, рассказал 6 июня на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.
Российский актёр и телеведущий Оскар Кучера в беседе с «Радио 1» рассказал, каким должен быть новый герой российского кино, по его мнению.
«Русский герой — человек простой и настоящий. Парень или девушка, которые не пытаются строить из себя неизвестно что. Они честны и относятся к людям с душой и любовью. Наш новый герой — это наш старый герой, если говорить о Даниле Багрове. Что-то вот такое: простое, доброе, душевное, человеческое, выступающее за те ценности, которые интересны нам. Которые мы продвигаем, а не кто-то еще, что не выглядит, извините за выражение, педиковато. Либо настоящий мужчина или настоящая женщина», — поделился актёр.

По мнению телеведущего, пытаться что-то делать лучше, чем у Запада, не стоит, потому что нужно создать своё.

«Зачем пытаться сделать лучше чем у Запада? Надо делать по-своему. Не надо пытаться переиграть. Они же тоже не стоят на месте, они развиваются. У нас путь иной. Мы про душу больше, а они про картинку. По картинке мы давно, как мне кажется, соответствуем. А если говорить про душу… то у них таких фильмов, которые могли бы также захватывать душевные качества, очень мало», — сказал собеседник.

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В предстоящие выходные пройдут очередные концерты фестиваля «Город танцует в парках»
07 июня 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

8 и 9 июня в подмосковных парках пройдут очередные концерты II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
8 июня организаторы фестиваля приглашают в 11:00 в парк «Авангард» в Электростали. В 15:00 выступления участников можно будет увидеть в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, а в 19:00 - в центральном парке Ногинска.

9 июня концерты пройдут в 14:00 в парке на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне, а в 19:00 - в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Концертные номера представят местные танцевальные команды. Оценивать выступления будет жюри под руководством заслуженного артиста России, художественного руководителя проекта Егора Дружинина.

Фестиваль проводится в Московской области второй год. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представляют команды из 55 городских округов.

Танцевальный фестиваль продлится до 16 июня. Его завершением в сентябре станут гала-концерт и церемония награждения участников.

Фестиваль проводятся в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Машков стал директором театра «Современник»
07 июня 2024, 13:20

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Народный артист России Владимир Машков назначен новым директором театра «Современник» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В пресс-службе мэра также сообщили о назначениях других руководителей театров: Евгений Герасимов стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а Константин Богомолов возглавил Театр Романа Виктюка.

Все трое будут совмещать новые должности с текущими: Машков останется художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, Герасимов продолжит работу в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Департамент культуры Москвы также объявил, что сцена на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда будет присоединена к Московскому еврейскому театру «Шалом».

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#театр
#врач
#герой
#днр
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Представитель Подмосковья выиграл международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»
07 июня 2024, 11:50

Фото: Радио 1

В рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ прошла торжественная церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».
На площадке павильона № 55 «Дом молодёжи» на ВДНХ проходит церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Среди победителей — Якоб Никита из городского округа Химки. Он стал лауреатом конкурса в специальной номинации «За любовь к России, пронесённую в поколениях» от проекта «Путь домой» в возрастной категории от 11 до 15 лет. Стоит отметить, что Никита переехал в Россию с родителями из Германии.

«Наши молодёжные проекты с каждым годом привлекают всё больше участников не только из регионов нашей страны, но и государств Ближнего и Дальнего зарубежья. Наши конкурсы стали визитной карточкой организуемых Россией проектов культурно-образовательной интеграции на пространстве БРИКС . Это вызывает гордость и заставляет нас работать с большей отдачей, доказывая, что наши страны едины», — отметила организатор Конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева.

В общей сложности победителями конкурса в различных номинациях стал 51 участник из 15 стран и 24 российских регионов. Стоит добавить, что мероприятие проводилось в преддверии празднования Дня России.

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#страны
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#церемония
#подмосковье
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Стала известна программа первого областного театрального фестиваля «Учитель и ученики»
06 июня 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» торжественно откроют 14 июня в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль призван подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи и сохранения театральных традиций. Он будет проходить в Московском областном театре драмы и комедии. Торжественное открытие фестиваля состоится 14 июня в 18 часов на центральной городской фонтанной площади Ногинска. В фестивале примут участие актёры Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Вениамин Смехов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актёр и режиссёр Кирилл Пирогов и другие», - говоорится в сообщении.
Фестиваль планируется сделать ежегодным. В 2024-м он будет посвящён жизни, работе и творчеству Петра Фоменко – мастера, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссёров.

Главные события фестиваля пройдут в Ногинском театре, именуемом сегодня Московским областным театром драмы и комедии. Также фестивальные мероприятия состоятся на других культурных площадках города и в парках – Центральном и Глуховском.

Зрителям предстоит увидеть спектакли учеников Фоменко – Кирилла Пирогова «Женитьба Фигаро», недавно ушедшего из жизни Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», Ивана Поповски «Грёзы», Елены Невежиной «Суббота, воскресенье, понедельник», Николая Дручека «Лес», а также спектакль самого Фоменко «Он был титулярный советник».

В рамках кинопрограммы зрителям будет показан фильм о Петре Фоменко, а также снятый им самим широко известный телесериал «На всю оставшуюся жизнь».

Фестиваль проводятся в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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