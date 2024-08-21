Бело-сине-красный: 22 августа в России отметят День государственного флага

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День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, указ о создании этого праздника был подписан в 1994 году — спустя ровно три года после того, как триколор официально признали флагом РСФСР.
Согласно историческим данным, впервые бело-сине-красный флаг был поднят в конце XVII века на корабле «Орёл», спущенном на воду по приказу Петра I. При этом флагом военного флота стал Андреевский влаг, а триколор использовался на торговых судах.
Государственным флагом России нынешний триколор стал в 1896 году — он сменил чёрно-жёлто-белый флаг, но в 1917 году он вновь потерял свой статус и на долгие годы флагом России, а потом Советского Союза стало красное знамя. И лишь в конце ХХ века Россия вернулась к бело-сине-красному флагу.
Значения цветов триколора также менялись со временем. Если изначально белый цвет значил свободу, синий символизировал покровительницу России Богородицу, а красный — державность. Сегодня белый цвет флага трактуется как символ чистоты и благородства, синий — цвет верности и чести, а красный — крови, пролитой за Родину.
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Государственным флагом России нынешний триколор стал в 1896 году — он сменил чёрно-жёлто-белый флаг, но в 1917 году он вновь потерял свой статус и на долгие годы флагом России, а потом Советского Союза стало красное знамя. И лишь в конце ХХ века Россия вернулась к бело-сине-красному флагу.
Значения цветов триколора также менялись со временем. Если изначально белый цвет значил свободу, синий символизировал покровительницу России Богородицу, а красный — державность. Сегодня белый цвет флага трактуется как символ чистоты и благородства, синий — цвет верности и чести, а красный — крови, пролитой за Родину.
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Лев Каштанов