В подмосковных парках 9 мая пройдут праздничные мероприятия

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В парках Подмосковья 9 мая пройдут мероприятия в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Культурную программу подготовили порядка 80 парков региона.
Стоит отметить, что полный список парков и мероприятий в рамках программы «Подвиг. Память. Победа.» можно найти на сайте министерства.
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«В Орехово-Зуево жители смогут посетить фестиваль «Рио-Рита, вертится фокстрот…», который рассказывает о военном времени. В городском парке культуры и отдыха Электрогорска с литературно-музыкальной композицией выступит студия «Дебют» и хор русской песни радио «Орфей». В Жуковском организована патриотическая выставка книг о Великой Отечественной войне. В городском парке в Шаховской, все желающие смогут присоединиться к шашечным баталиям и просмотру военного фильма», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что полный список парков и мероприятий в рамках программы «Подвиг. Память. Победа.» можно найти на сайте министерства.
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Мира Полтева