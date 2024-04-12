Голосование за территории для благоустройства привлекло 667 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-службе Министерства благоустройства МО
Во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства приняли участие более 667 тыс. жителей Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Голосование стартовало 15 марта, и к трём часам дня 12 апреля на сайте проголосовали более 667 тыс. человек. Всероссийская платформа для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней отдали голоса более 1,3 млн человек. 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.В этом году на голосование представлены 220 территорий в 53 городских округах. До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет могут проголосовать на сайте за выбранную территорию.
Жители смогут решить, как благоустроить свой населённый пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.
К обновлению объектов приступят в будущем году.
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Лора Луганская