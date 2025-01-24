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В подмосковных библиотеках запустили масштабный проект «Путь героя»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Жители Московской области смогут принять участие в проекте «Путь героя», посвящённом 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое запустило проект в библиотеках региона.
«Каждый житель может записать видеоролик о своем герое – участнике Великой Отечественной войны: рассказать о его боевом или трудовом подвиге, о жизни в послевоенное время. Ролики опубликуют на специальной площадке проекта в соцсети «ВКонтакте», – говорится в сообщении.
По данным министерства, первыми проект подержали читатели и сотрудники библиотек из городских округов Домодедово, Красногорск, Одинцово, Зарайск и Коломна. Видеоистории об их близких уже размещены на площадке проекта.



Чтобы поддержать инициативу, нужно обратиться к координатору проекта по электронной почте Biblio-MO_Proekty@mail.ru. Он поможет найти удобную библиотеку для записи видео, оформить и разместить ролик.

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В Ступине после масштабного капремонта торжественно открыли Дворец культуры
23 января 2025, 23:03

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В городском округе Ступино после завершения капитального ремонта открыли Дворец культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Осенью мы открывали в Ступине после ремонта Детскую школу искусств, а теперь открываем обновлённый Дворец культуры. При ремонте ДК, строительство которого началось ещё до войны, нам было важно сохранить исторические интерьеры, но при этом сделать пространство современным и комфортным, обновить коммуникации, кровлю, установить оборудование, чтобы ещё долгие годы здесь кипела творческая жизнь. 70-летие в 2026 году ДК отметит уже в обновленном здании», – отметил на торжественной церемонии министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дворец культуры является центром развития художественной самодеятельности и народного творчества муниципалитета. В его стенах работают кружки и студии различной направленности для детей и взрослых.
«Занятия пользуются большой популярностью у жителей. Кроме того, ДК является главной театрально-концертной площадкой округа. Здесь проходят концерты, спектакли, праздничные мероприятия. Поэтому обновление и техническое переоснащение здания стали важной задачей Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа», – рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В ходе капремонта были выполнены отделочные работы во всех помещениях, причём исторические интерьеры удалось сохранить. В Большом зале установили кресла из массива дуба, смонтировали новую механику сцены, звуковое и световое оборудование. Приобрели два рояля. Также заменили инженерные коммуникации, провели ремонт фасада и кровли, смонтировали архитектурную подсветку, благоустроили территорию вокруг ДК. Объект оснастили новой мебелью и оборудованием.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Директор Дворца культуры Юлия Шалыгина провела для гостей экскурсию по обновлённому зданию. На церемонии торжественного открытия состоялся концерт симфонического оркестра Ступинской филармонии, посвящённый 95-летию композитора Александры Пахмутовой.

Как напомнили в министерстве, Дворец культуры был построен в 1956 году. Сейчас в учреждении действуют 24 клубных формирования, где занимаются более 600 человек.

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Подмосковье вместе с РВИО завершит реконструкцию усадьбы Татищева в 2026 году
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Подмосковье вместе с РВИО завершит реконструкцию усадьбы Татищева в 2026 году
23 января 2025, 16:50

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Московская область вместе с Российским военно-историческим обществом в 2026 году завершит реконструкцию усадьбы Татищева под Солнечногорском. Об этом стало известно на заседании Попечительского Совета РВИО, участие в котором принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Глава региона рассказал о проектах, которые Подмосковье проводит вместно с Российским военно-историческим обществом. Один из главных – воссоздание исторической усадьбы Татищева, где завершал свой фундаментальный труд основоположник русского источниковедения, выдающийся государственный деятель Василий Никитич Татищев.
«Усадьба в городском округе Солнечногорск лежала в руинах, а сейчас преображается. Мы благоустроим территорию. Там всё будет красиво, комфортно для отдыха и времяпрепровождения с друзьями, c семьёй, для тех, кто хочет лучше познакомиться с историей нашей страны. Сделаем удобную, доступную дорогу и всю необходимую инфраструктуру», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2023 году была отремонтирована прилегающая к усадьбе автодорога, проложена удобная и безопасная тропа к Рождественскому погосту, установлен памятник Татищеву. Рядом появилась всесезонная библиотека. В конце прошлого года была открыта Аллея правителей России – скульптурная композиция Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей, руководивших страной за более чем тысячелетний период.
«Это правители от князя Рюрика до первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Уверен, что сюда будут приезжать и школьники, и туристы из разных регионов. Усадьба также знаменита тем, что в XVIII веке на её территории были самые большие яблоневые сады в Подмосковье. Сейчас там высажено 12 тыс. саженцев яблонь и груш. Надеемся, что в скором времени удастся превратить это место в город-сад», – сказал помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он также отметил большую помощь Андрея Воробьёва.
«В Московской области реализуется программа благоустройства парков в лесах. Я сам живу рядом с одним из них, и мне всегда хочется туда поехать. Там есть и лыжи, и ролики, и дорожки для бега, и квадроциклы. Подобного рода парк будет и здесь», – добавил Мединский.
На территории усадьбы планируют разместить детский образовательный центр, гостиничный и досуговый комплексы, а для обеспечения транспортной доступности капитально отремонтировать региональную дорогу М-10 «Россия» Болдино – Шахматово протяжённостью свыше 7 км. Всё работы должны завершить в следующем году.
«В последние несколько лет мы взяли курс на просвещение, популяризацию отечественной истории. Суверенитет – это основа национальной безопасности, причём не только в военном смысле. Исторический и культурный суверенитет – это тоже основа национальной безопасности любого уважающего себя государства», – отметил председатель Попечительского Совета РВИО, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Преобразится и территория и рядом с усадьбой Чернышёвых в Лыткарине. Ранее там располагалось заброшенное здание детсада. Его уже демонтировали и до конца года проведут благоустройство. На площади свыше 1 га появится сквер с аллеями и прогулочными дорожками, детской и спортивной площадками, зоной с навесом для игры в шахматы, амфитеатром и ротондой. На территории установят памятник учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Еще один совместный проект Московской области и РВИО – установка стел в населённых пунктах, которым Указом президента присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В Подмосковье их три – Коломна, Ступино и Подольск. В местах установки стел созданы уютные пространства для комфорта посетителей.

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#московская область
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В Госдуме считают, что Лермонтова могли убить русофобы
Депутат Бурляев: Бастрыкин заинтересовался расследованием убийства Лермонтова
23 января 2025, 15:51

Фото: iStock/FotoDuets

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался документами о гибели русского поэта Михаила Лермонтова и пообещал принять это дело к расследованию. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев, посетивший руководителя ведомства. По его словам, пуля не могла войти в тело Лермонтова под углом 40°, если это была дуэль.
«Все взаимосвязано в исходе жизни двух наших пророков, гениев. Одни и те же лица практически завязаны, русофобы того времени. Надо разбираться. Русофобы были всегда на Руси, — сравнил депутат в беседе с «Газетой.Ru» смерть Лермонтова со смертью Пушкина. — Расследование убийства Лермонтова было проведено недобросовестно, а может быть, даже и осознанно искажались факты».
Бурляев отметил, что тема неправомерного расследования убийства Лермонтова стала его беспокоить после общения с кандидатом баллистических наук полковником бронетанковых войск Виктором Кузеневым в 1980-х годах. В разговоре с RT парламентарий отметил, что Кузенев посещал место дуэли поэта и с приборами изучал его.
«Это ровная поверхность, самый большой угол наклона 3 градуса, а пуля, по освидетельствованию медика, попала в тело Лермонтова под углом. Но медик констатировал, что это 38 градусов, а криминалисты считают, что это где-то 50, а то и больше градусов. На ровной поверхности пуля так пройти через тело не может», — пояснил он.
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#депутат
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#трамп
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«Усидеть на двух стульях невозможно»: Варшавер высказался о новом худруке Ленкома
Варшавер усомнился, что новый худрук Ленкома справится с работой
23 января 2025, 15:06

Марк Варшавер (Фото: kremlin.ru)

Перешедший в должность президента «Ленкома» Марк Варшавер сомневается в том, что новый худрук театра Владимир Панков справится с работой. Слова Варшавера приводит Starhit. Экс-худрук «Ленкома» считает, что «усидеть на двух стульях невозможно».
«…Владимир Панков очень хороший режиссер… Но он остается руководителем своего театра — Центра драматургии и режиссуры (ЦДР). Опять эта пресловутая «оптимизация», когда один человек руководит сразу двумя-тремя театрами. Я считаю, что усидеть на двух стульях невозможно. Надо одно дело делать хорошо», — сказал Варшавер.
Он добавил, что давно был в курсе готовящегося решения. Инициатором кадровых перестановок стал столичный Депкульт.

Перед этим стало известно, какого известного актера госпитализировали в Петербурге.

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#мир
#театр
#новости
#культура
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На международный конкурс чтецов в Мелихове поступило более 100 заявок
23 января 2025, 14:59

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

XV Международный конкурс чтецких работ им. А. П. Чехова состоится в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» 27–29 января, в этом году на участие было подано более ста заявок, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В конкурсе принимают участие молодые актёры и старшекурсники театральных вузов. В этом году на участие поступила 101 заявки. Во второй тур очных прослушиваний прошли 35 человек из разных городов России, а также из других стран, включая Беларусь и Казахстан», — говорится в сообщении.
Каждый год для конкурса выбирается ещё один автор, помимо Чехова. В этом году им стал Михаила Зощенко.

Очные конкурсные прослушивания будут проводиться 27 и 28 января, а 29 числа — в день 165-летия Чехова — будет устроен праздничный гала-концерт с выступлениями победителей.

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#минкульттуризма мо
#мелихово
#конкурс
#культура
#чехов
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В России в феврале проведут акцию «Дарите книги с любовью»
23 января 2025, 10:11

Фото: пресс-служба Российского книжного союза

Девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, будет проводиться с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба Российского книжного союза.
«Во время акции «Дарите книги с любовью – 2025» на площадках библиотек, музеев, книжных магазинов и учебных заведений будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений в малых городах и отдалённых населенных пунктах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что книги, передаваемые для библиотек, должны быть изданы не ранее 2020 года.

Всего за годы проведения общероссийской акции «Дарите книги с любовью» было собрано более 1,7 млн книг. Регистрация организаций на участие в акции этого года открыта по ссылке.

Международный день книгодарения отмечается 14 февраля, его придумала в 2012 году английская писательница Эмма Перри.

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#книги
#благотворительная акция
#россия
#библиотеки
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Две гитары Джеффа Бека ушли с аукциона — более двух миллионов долларов за наследие рока
Christie's: две гитары рок-легенды Джеффа Бека ушли с молотка за $2,55 миллиона
23 января 2025, 04:17

Фото: iStock/9parusnikov

Две легендарные электрогитары, принадлежавшие британскому рок-музыканту Джеффу Беку, продали за 2,55 миллиона долларов на аукционе Christie's. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Одной из них, культовой «Oxblood» 1954 года выпуска от Les Paul, удалось достичь рекордной цены в 1,31 миллиона долларов, хотя изначально ее стоимость оценивалась в 350-500 тысяч фунтов стерлингов.

Вторая электрогитара, «Anoushka», созданная Fender в 1990 году специально для музыканта, была продана за 1,24 миллиона долларов, хотя стартовала с гораздо более скромной оценки в 20-30 тысяч фунтов стерлингов.

Обе гитары вошли в коллекцию, включающую 128 лотов, выставленных на продажу после смерти Бека в 2023 году. Среди них не только другие музыкальные инструменты, но и оборудование для гитар, использовавшихся легендой рока на протяжении его карьеры.

Джефф Бек начинал свою музыкальную карьеру в культовой рок-группе Yardbirds, где вместе с ним выступали Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Позже он создал собственный коллектив — Jeff Beck Group.

В 2022 году Бек выпустил совместный альбом с актером Джонни Деппом под названием «18», однако проект вызвал скандал из-за обвинений в использовании чужого текста без разрешения. Музыкант умер в 2023 году в возрасте 78 лет, оставив за собой неизгладимый след в мировой музыкальной индустрии.

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#цены
#музыкант
#рок
#аукцион
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В 90 парках Подмосковья отпразднуют День студента
22 января 2025, 13:15

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Общеобластное мероприятие «ЗАЧЁТный парк», приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, проведут в 90 парках Московской области в ближайшие пятницу и субботу — 24 и 25 января, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«На празднике студенты смогут бесплатно воспользоваться прокатом коньков на парковых катках и угоститься горячим чаем с бутербродами — для этого достаточно будет предъявить студенческий билет. В некоторых парках такой же подарок получат Татьяны по предъявлению паспорта. Кроме того, в рамках мероприятия будут организованы квесты, концерты, мастер-классы, беспроигрышная лотерея и другие развлечения», — говорится в сообщении.
Например, в Фабричном парке в Истре для гостей праздника проведут дискотеку на льду, викторину «Битва умов» и кулинарный мастер-класс, в парке им. О. Степанова в Серпухове посетителей ждёт выставка шпаргалок и профориентационные беседы для студентов, а в Центральном парке в Щелкове подготовили танцевально-концертную программу розыгрышами и конкурсами «Ура! Стипендия!».

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#минкульттуризма мо
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#праздник
#московская область
#подмосковье
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В Раменском представили календарь, рассказывающий о заслуженных жителях города
22 января 2025, 13:15

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменском музее состоялась презентация издания «Раменский календарь: даты, события, люди». Оно рассказывает о заслуженных жителях городского округа, которые внесли большой вклад в его развитие, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Книга объёмом 738 страниц посвящена выдающимся жителям Раменского муниципального округа – почётным гражданам, руководителям предприятий, спортсменам, журналистам, ветеранам, врачам, учителям, художникам, музыкантам, артистам и инженерам. Некоторые из них присутствовали на презентации», – отметили в пресс-службе.

Календарь составили раменские журналисты Вячеслав Щедрин, Яна Гарбузова и Ольга Чехачёва, которые долгое время работали в районной газете «Родник». Идейным вдохновителем стал на тот момент депутат городского округа, раменский предприниматель Иван Гамов.

Журналисты рассказали, как и кому пришла идея создания календаря, в чем его уникальность, с какими трудностями пришлось столкнуться и чем удивит издание.

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#подмосковье
#московская область
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#раменский городской округ
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