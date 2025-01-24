В подмосковных библиотеках запустили масштабный проект «Путь героя»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Жители Московской области смогут принять участие в проекте «Путь героя», посвящённом 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, которое запустило проект в библиотеках региона.
«Каждый житель может записать видеоролик о своем герое – участнике Великой Отечественной войны: рассказать о его боевом или трудовом подвиге, о жизни в послевоенное время. Ролики опубликуют на специальной площадке проекта в соцсети «ВКонтакте», – говорится в сообщении.По данным министерства, первыми проект подержали читатели и сотрудники библиотек из городских округов Домодедово, Красногорск, Одинцово, Зарайск и Коломна. Видеоистории об их близких уже размещены на площадке проекта.
Чтобы поддержать инициативу, нужно обратиться к координатору проекта по электронной почте Biblio-MO_Proekty@mail.ru. Он поможет найти удобную библиотеку для записи видео, оформить и разместить ролик.
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Лора Луганская