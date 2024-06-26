В подмосковных парках подготовили праздничную программу ко Дню молодежи

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В подмосковных парках состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
29 и 30 июня в более чем 85 парках Подмосковья пройдёт праздничная программа «Это молодёжь», приуроченная ко Дню молодёжи.
Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно на официальных сайтах парков.
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«В Одинцовском парке культуры и отдыха пройдет праздник Auto party с музыкой и танцами. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа состоится фестиваль уличной культуры «Дыши танцем». В Зарайском центральном парке культуры и отдыха организуют выставку автомобилей и автотюнинга, где представят более 30 автомобилей разных поколений и частных коллекций.В парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступине для посетителей подготовили соревнования по экстремальным видам спорта и огненное шоу», — поделились в министерстве.
Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно на официальных сайтах парков.
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Мира Полтева