Жители Подмосковья смогут передать «космические приветы» на выставке «Вселенная BRICS»

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«На открытках — уникальные виды с высоты полёта Международной космической станции (МКС) и атмосферные «земные» кадры из городов ЮНЕСКО стран-участниц БРИКС. Выставка «Вселенная BRICS» показывает красоту нашей планеты с разных ракурсов. Во время своих экспедиций на МКС космонавты Роскосмоса запечатлели с высоты 400 км над уровнем Земли объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Музей космонавтики станет отправной точкой развития выставки, после она отправится в другие города России и страны БРИКС», — поделились в министерстве.
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