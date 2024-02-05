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Подмосковные музеи народных промыслов за год приняли 110 тысяч школьников

05 февраля 2024, 18:30
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музеи предприятий народных художественных промыслов Подмосковья в 2023 году посетили свыше 110 тысяч школьников. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«В прошлом году свыше 110 тысяч школьников из разных городских округов Подмосковья посетили музеи народных художественных промыслов нашего региона. Самой большой популярностью пользовалась Жостовская фабрика в Мытищах. С известным народным промыслом познакомились более 26 тысяч ребят. Они также попробовали себя в качестве мастеров по росписи в Музее подносов, который работает при производстве», – отметила Каклюгина.
По данным подмосковного Министерства культуры и туризма Московской области, Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье» в прошедшем году посетили почти 25 тысяч школьников. Гости узнали историю возникновения стеклодувного промысла и традициях наряжать ёлку, увидели инструменты для изготовления первых стеклянных ёлочных украшений.


На Гжельском заводе художественной росписи в Раменском городском округе побывали более 14 тысяч школьников. Предприятие продолжает традиции промысла, возрождённого в 1940-х годах. Процесс производства фарфора можно увидеть полностью. Роспись выполняется вручную быстрыми мазками, и каждый имеет свою специфику.

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Такер Карлсон пожал плечами на вопрос о планах записать интервью с Путиным
05 февраля 2024, 19:10

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится в Москве, улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия».

«Посмотрим», – отметил Карлсон.
Кроме того, он назвал Москву красивым городом признался в любви к российской столице. Карлсон пояснил, что раньше много читал про Россию, но не видел страну лично.

«Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено. А устроено здесь все очень хорошо», — отметил журналист.
Ранее бизнесмен Илон Маск не поддержал призыв запретить въезд в США Карлсону в случае интервью с Путиным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
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Маткапитал в Подмосковье за год получили свыше 10 тысяч родителей
05 февраля 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов МО

В 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тысяч родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области. Там рассказали, каких результатов удалось достичь в 2023 году благодаря национальному проекту «Демография».
«За год маткапиталом воспользовались более 10 тысяч родителей. Почти 280 тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату на питание беременных и кормящих женщин, а также детей моложе трёх лет. Семьи с новорождённым ребенком получили 2 858 подарочных наборов. Внутри – всё необходимое для первого года жизни ребёнка. Это одежда, средства ухода и гигиены, игрушки и многое другое. Вся продукция сертифицирована для детей», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что жительницы Подмосковья могут вместо набора получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Если мамы хотят получить набор, его отдают в день выписки.

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#минфин
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Жителям Подмосковья рассказали, как избавиться от автохлама во дворе
05 февраля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Многолетнюю проблему с брошенными во дворах автомобилями, можно решить за несколько недель. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Для этого необходимо обратиться в специальную комиссию администрации своего округа, которая занимается подобными вопросами. К заявлению обязательно нужно приложить фотографии, подробное описание и географическую привязку. Полученную информацию передадут в ГИБДД. После этого будет проведён осмотр машины и начат поиск владельца. Если сделать этого не удастся, суд признает машину брошенной, и её можно будет эвакуировать на спецстоянку», – говорится в сообщении.
В министерстве также призвали жителей сообщать о брошенных автомобилях, которые блокируют проезд спецтехнике и затрудняют уборку территории. Так можно будет сделать дворы и дороги более доступными и безопасными.

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#автомобили
#московская область
#подмосковье
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В Одинцовском округе построили трансформаторную подстанцию для СНТ
05 февраля 2024, 18:36

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мачтовую трансформаторную подстанцию (МТП) построили сотрудники компании «Мособлэнерго» у села Дубки Одинцовского городского округа в рамках договора об увеличении мощности электроснабжения садоводческого товарищества «40 лет Октября», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Завершено строительство (МТП) с силовым оборудованием мощностью 250 кВА. В январе выполнено подключение подстанции к высоковольтным сетям 10 кВ и установлен счётчик электроэнергии», — отмечается в сообщении.
Новое оборудование позволило увеличить мощность электроснабжения СНТ с 380 кВт до 630 кВт, благодаря чему более 480 садовых участков получили надёжный и качественный доступ к ресурсу.

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#минэнерго мо
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Никитенко назвал первые задачи на посту главы Большого Серпухова
05 февраля 2024, 18:12

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Сергей Никитенко поблагодарил Совет депутатов за избрание главой вновь образованного городского округа Серпухов. Он отметил, что перед командой администрации, которая будет сформирована в ближайшее время, стоят серьёзные задачи и цели.
«Занимать пост главы Большого Серпухова – высокая ответственность. Сегодня на заседании Совета депутатов обсудили будущее муниципалитета. В первую очередь рассмотрели бюджет на 2024-2025 годы. Основные направления – благоустройство, освещение, ремонт дорог и социальных учреждений. Будут отремонтированы очистные и гидротехнические сооружения плотины реки Нары, благоустроен сквер на Северной площади, реализованы другие значимые проекты», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
По его словам, обсудили также работу молодёжного парламента при Совете депутатов в составе 30 человек. Помимо этого, принято решение о единовременной выплате врачам узких специальностей. Цель – привлечение кадров и повышение качества обслуживания. В прошлом году в Серпухов приехали работать 15 врачей, в том числе семь узких специалистов.

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#серпухов
#депутаты
#совет депутатов
#подмосковье
#московская область
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Подмосковных школьников приглашают на олимпиаду по промышленному программированию
05 февраля 2024, 18:12

Фото: Фотобанк МО/Антон Чернов

Всероссийскую олимпиаду по промышленной разработке программного обеспечения проведут для учеников 9-11 классов. Принять в ней участие могут и школьники из Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«В ходе олимпиады участники будут решать теоретические задачи по программированию, а также работать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний», — отмечается в сообщении.
Призёры и победители олимпиады получат льготы при поступлении в Высшую школу экономики и Центральный университет, а также смогут по упрощённому отбору попасть на стажировку в «Тинькофф».

Зарегистрироваться на участие в олимпиаде можно по ссылке. Регистрация будет открыта до 14 февраля.

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#олимпиада
#школьники
#программирование
#московская область
#подмосковье
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Россиянам рассказали, как уберечься от кражи Telegram-аккаунта
Эксперт по безопасности Ибрагимов: Обзаведитесь двухфакторной аутентификацией
05 февраля 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рекомендовал установить двухфакторную аутентификацию в своём Telegram-аккаунте.
Дело в том, что в последнее время участились случаи кражи аккаунтов мошенниками. Так, злоумышленники под видом администрации Telegram или Службы поддержки присылают ссылки перехода, пройдя по которым пользователь должен соблюдать все рекомендации. После прохождение человеком всего алгоритма действий он теряет управление аккаунтом.

«Для дополнительной защиты аккаунта в мессенджере Telegram рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера. Это пароль, без которого никто кроме вас не сможет подключиться к вашему аккаунту с другого устройства. Просто перейдите в меню «Конфиденциальность» в настройках аккаунта и выберите раздел «Облачный пароль»», — отметил в беседе с Газета.ру Ибрагимов.

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#кражи
#рекомендации
#telegram
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Никитенко избрали главой объединённого Серпухова
05 февраля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Сергея Никитенко избрали главой вновь образованного городского округа Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области. Решение об этом было принято на заседании Совета депутатов муниципалитета.
В январе 2023 года депутаты Мособлдумы приняли в трёх чтениях закон об объединении городских округов Пущино, Протвино и Серпухов. Новый объединённый муниципалитет получил название городского округа Серпухов.

Никитенко окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. С 30 января 2017 по 2 июля 2018 года был первым замглавы администрации Кисловодска. С 27 января по 23 февраля 2022-го его назначили исполняющим обязанности главы городского округа Серпухов, а в феврале 2022-го избрали руководителем муниципалитета.

Работа Сергея Никитенко отмечена наградами, в том числе медалями «За отличие в службе» 1,2 и 3 степеней.

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#серпухов
#депутаты
#совет депутатов
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье очистили от снега и льда около 10 тыс км дорог
05 февраля 2024, 17:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около десяти тысяч подмосковных трасс очистили от снега и обработали противогололёдными материалами дорожные службы Московской области за текущие сутки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В работах заняты более 2,6 тыс. дорожных рабочих, используется свыше 1,2 тыс. единиц снегоуборочной техники», — отмечается в сообщении.
Первоочередными задачами в сложных погодных условиях для дорожных рабочих является уборка и обработка потенциально опасных участков трасс — путепроводов, мостов, эстакад и съездов. Под особым контролем также дороги с наиболее интенсивным движением.

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