Подмосковные музеи народных промыслов за год приняли 110 тысяч школьников

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музеи предприятий народных художественных промыслов Подмосковья в 2023 году посетили свыше 110 тысяч школьников. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«В прошлом году свыше 110 тысяч школьников из разных городских округов Подмосковья посетили музеи народных художественных промыслов нашего региона. Самой большой популярностью пользовалась Жостовская фабрика в Мытищах. С известным народным промыслом познакомились более 26 тысяч ребят. Они также попробовали себя в качестве мастеров по росписи в Музее подносов, который работает при производстве», – отметила Каклюгина.По данным подмосковного Министерства культуры и туризма Московской области, Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье» в прошедшем году посетили почти 25 тысяч школьников. Гости узнали историю возникновения стеклодувного промысла и традициях наряжать ёлку, увидели инструменты для изготовления первых стеклянных ёлочных украшений.
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