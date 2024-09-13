В подмосковной деревне Евсеево провели День здоровья

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«Все огромные молодцы! Когда мы готовили программу, то не ожидали, что все задания будут такими легкими для наших участников. Вопросы викторины были не только на знания, но и на логику. А спортивные конкурсы ещё больше сплотили ребят. Чувствовалась командная поддержка и взаимопомощь», — прокомментировали мероприятие сотрудники ДК «Евсеевский».
Они добавили, что продолжат устраивать такие праздники для юных жителей деревни.
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