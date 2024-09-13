Нарколог Холдин рассказал о наиболее подверженной алкоголизму возрастной группе

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Самым опасным возрастом в плане формирования алкогольной зависимости является подростковый, об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Подростковый возраст — наиболее уязвимый. В этот период ребёнок уже не считает себя маленьким и стремиться проявлять самостоятельность. Именно в 13-14 лет часто происходит проба спиртных напитков. К сожалению, зависимость от алкоголя у подростков наступает гораздо быстрее, чем у взрослых», — сказал Холдин.Он отметил, что у подростков под влиянием алкоголя быстрее разрушается иммунная система, происходит сбой регуляции глюкозы в крови, нарушаются функции систем и органов. Спиртное также крайне негативно влияет на эмоциональное и интеллектуальное развитие подростка и зависимость от алкоголя формируется быстрее, чем у взрослых.
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