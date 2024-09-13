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В Подмосковье подросток пострадал от автомата-силомера

13 сентября 2024, 12:04
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Перелом нескольких костей кисти руки получил 17-летний житель Подмосковья, неудачно ударив по груше автомата-силомера, спасти пострадавшую конечность смогли врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Отмечается, что юноша, играя на автомате-силомере, промахнулся и попал в металлическое основание конструкции, в результате чего получил открытый перлом двух костей кисти со смещением.

«Потребовалась операция. Мы восстановили правильное положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.


Операция прошла успешно. Сейчас пациента уже выписали домой, его ждёт долгая реабилитация. А когда кисть полностью восстановится, врачи проведут повторную операцию, в ходе которой уберут фиксирующие стержни.

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#подросток
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#врачи
#медицина
#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
Нарколог Холдин рассказал о наиболее подверженной алкоголизму возрастной группе
13 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/VadimZakirov

Самым опасным возрастом в плане формирования алкогольной зависимости является подростковый, об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Подростковый возраст — наиболее уязвимый. В этот период ребёнок уже не считает себя маленьким и стремиться проявлять самостоятельность. Именно в 13-14 лет часто происходит проба спиртных напитков. К сожалению, зависимость от алкоголя у подростков наступает гораздо быстрее, чем у взрослых», — сказал Холдин.
Он отметил, что у подростков под влиянием алкоголя быстрее разрушается иммунная система, происходит сбой регуляции глюкозы в крови, нарушаются функции систем и органов. Спиртное также крайне негативно влияет на эмоциональное и интеллектуальное развитие подростка и зависимость от алкоголя формируется быстрее, чем у взрослых.

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В Подмосковье подросток пострадал от автомата-силомера

Подмосковный невролог Ильева предупредила об опасности детских невритов
#нарколог
#алкоголизм
#алкоголь
#минздрав мо
#подростки
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Подмосковный невролог Ильева предупредила об опасности детских невритов
12 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Осенью врачи нередко сталкиваются с невритом у детей – воспалением лицевого нерва. Причины заболевания разные – от вирусных инфекций и травм до генетики, рассказала заведующая дневным стационаром НИКИ детства, врач-невролог Ольга Ильева.
Симптомы заболевания - утрата способности управлять отдельными группами мышц лица и нарушение его подвижности.
«Неврит лицевого нерва может появиться как у новорождённых, так и у подростков. Самые распространённые признаки заболевания - общая слабость, боль в области пораженного нерва или мышцы, онемение или покалывание, снижение чувствительности и даже паралич с полным нарушением двигательных функций», – подчеркнула Ильева.
Родители, которые заметили похожие симптомы у ребёнка, должны немедленно обратиться к врачу и провести полную диагностику.
«Терапию мы начинаем сразу после диагностики, которая подразумевает проведение клинического осмотра, рентгена, иногда электронейромиографии, расширенного анализа и других тестов. Цель лечения — восстановление функции лицевых мышц. Используется и физиотерапия, и лекарственная терапия, которые помогают снять воспаление, улучшить кровообращение. В редких случаях требуется хирургическая коррекция», – добавила специалист.
По её словам, чаще всего терапия позволяет полностью восстановить мимику. Однако если заболевание запущено и длится дольше трёх месяцев, нервы лица не всегда удаётся восстановить полностью.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#врач
#подмосковье
#московская область
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Стоматолог Жидких заявила о неожиданной пользе жвачки
12 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/nyul

Стоматолог Ольга Жидких заявила, что жевательная резинка может быть полезна, поскольку благодаря ей происходит дезинфекция ротовой полости.
«Обязательным компонентом в её составе должен быть ксилит — натуральный сахарозаменитель, обладающий выраженными антибактериальными свойствами. Ксилит угнетает рост кариесогенных бактерий, стимулирует выработку слюны и повышает pH ротовой полости, создавая неблагоприятную среду для развития зубных болезней», — объяснила в беседе с NEWS.ru Жидких.

Кроме того, по её словам, жевательная резинка стимулирует выделение слюнных желёз, которые провоцируют большее количество слюны, которая, в свою очередь, обладает полезными свойствами.

Ранее детский стоматолог Екатерина Кузина заявила, что привычка детей грызть ручки и карандаши может обернуться заболеваниями полости рта, в частности, стоматитом.

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#врач
#стоматолог
#здоровье
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Россиянам раскрыли доступный продукт для снятия симптомов гриппа
Диетолог Микитюк рекомендовала малиновое варенье для снятия симптомов гриппа
12 сентября 2024, 19:47

Фото: iStock/Liudmyla Yaremenko

Диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье.
«В малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена. Витамин В2 помогает легче переносить стресс. В малиновом варенье много железа, чей недостаток в организме трудно восполнять. Магний — обеспечивающий развитие мышечной ткани. Йод — здоровье эндокринной системы, а значит и гормональной системы. Щитовидная железа — фабрика контроля гормонов», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Микитюк.

При этом она не рекомендовала переваривать варенье.

Ранее врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина заявила, что мужчины тяжелее переносят даже немного повышенную температуру тела при заболеваниях из-за уровня гормонов.

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#врач
#диетолог
#стресс
#питание
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Врач Калошина объяснила, почему мужчинам тяжелее переносить высокую температуру
Врач Калошина объяснила гормонами плохое самочувствие мужчин при температуре
12 сентября 2024, 17:44

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина заявила, что мужчины тяжелее переносят даже немного повышенную температуру тела при заболеваниях из-за уровня гормонов.
«Мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счёт такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются слабее и проходят быстрее», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.

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Жителям Дубны будет доступно оборудование для мониторинга здоровья сотрудников
12 сентября 2024, 16:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Федеральное медико-биологическое агентство России представило на Всероссийской неделе охраны труда Комплексный центр здоровья работающих. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна, это оборудование доступно жителям наукограда.
Стенды выставки осмотрели министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Как отметили в пресс-службе, такие центры – это сбалансированная модель организации не только медицинской помощи, но и медико-психологического сопровождения работающего населения.
«Котяков обратил особое внимание на мобильный комплекс выездной диспансеризации, включающий медицинское оборудование для ранней диагностики профессиональных заболеваний и факторов риска сотрудников. Уникальный экспонат – рентген-аппарат, не требующий специальных условий для выполнения обследований. Его вес – всего 2 кг», – говорится в сообщении.
Как отметила Скворцова, все результаты, полученные в центрах здоровья, интерпретируют квалифицированные врачи. Данные передаются и интегрируются в единый цифровой контур ФМБА. Это позволяет следить за здоровьем работников в режиме реального времени.

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#московская область
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Россиянам объяснили обострение заболеваний ЖКТ осенью
Врач Кашух заявила об обострении заболеваний ЖКТ осенью
12 сентября 2024, 16:01

Фото: iStock/Zinkevych

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.
«Есть данные, подтверждающие сезонную активность иммунной системы. Так, исследования показали, что на фоне осенних вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугублять хронические воспалительные заболевания ЖКТ. При вирусных инфекциях повышается проницаемость кишечной стенки, что может стимулировать воспаление и обострение уже существующих заболеваний», — пояснила в беседе с RT Кашух.

Тем временем москвичей предупредили о второй фазе активности клещей, которая может продлиться до ноября.

«Красочные листопады и приятная прохлада создают особую атмосферу для осенних фотосессий. Если вас посетит идея сделать фото на разноцветном ковре из листьев, помните, что у клещей наступила вторая фаза активности. Эти животные плохо переносят жару, но пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – идеальные условия для них. «Познакомиться» с клещом можно вплоть до ноября», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявляла о том, что магазинные лимонады из-за содержания сахарина и бензоата натрия могут вызвать такие серьёзные заболевания, как ожирение и сахарный диабет.

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#погода
#орви
#заболевания
#здоровье
#осень
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Хирурги из Видного удалили девушке пятикилограммовую опухоль
12 сентября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы избавили пациентку от огромной опухоли. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В хирургическое отделение поступила 20-летняя девушка с жалобами на увеличение живота, слабость и боль. Обследование выявило у неё опухоль, занимавшую всю брюшную полость.
«Это редкий хирургический случай. Во время операции мы обнаружили доброкачественную муцинозную цистаденому массой около пяти килограммов. Такие новообразования набирают большой объём из-за гелеобразного содержимого. За четыре часа мы удалили опухоль, восстановили брюшную стенку и нормальную работу внутренних органов», – описал ход операции заведующий вторым хирургическим отделением больницы Денис Мирошников.
Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение. При этом врачам удалось сохранить ей репродуктивную функцию.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Муцинозная цистаденома поначалу развивается незаметно. Вовремя обнаружить её и не допустить разрастания помогут регулярные осмотры у врача-гинеколога.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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#врачи
#хирург
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Около 500 тыс. жителей Подмосковья с конца августа прошли вакцинацию от гриппа
12 сентября 2024, 14:18

Фото: iStock / Wavebreakmedia

В Московской области с начала кампании по вакцинации сделали прививку от гриппа около 500 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Прививка – самый эффективный способ профилактики этого заболевания. С начала прививочной кампании вакцинацию прошли уже почти 500 тыс. жителей региона», – рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.
Вакцинация от гриппа началась в этом году в Подмосковье 26 августа. Чтобы сделать прививку, жителям нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Направление выдаст терапевт или педиатр после осмотра.

2 сентября в Московской области открылись мобильные пункты вакцинации.

По данным министерства, до конца года в регионе планируется привить около 4,5 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#вакцинация
#прививки
#грипп
#здравоохранение
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