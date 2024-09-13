В Подмосковье подросток пострадал от автомата-силомера

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Перелом нескольких костей кисти руки получил 17-летний житель Подмосковья, неудачно ударив по груше автомата-силомера, спасти пострадавшую конечность смогли врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Отмечается, что юноша, играя на автомате-силомере, промахнулся и попал в металлическое основание конструкции, в результате чего получил открытый перлом двух костей кисти со смещением.
Операция прошла успешно. Сейчас пациента уже выписали домой, его ждёт долгая реабилитация. А когда кисть полностью восстановится, врачи проведут повторную операцию, в ходе которой уберут фиксирующие стержни.
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«Потребовалась операция. Мы восстановили правильное положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.
Операция прошла успешно. Сейчас пациента уже выписали домой, его ждёт долгая реабилитация. А когда кисть полностью восстановится, врачи проведут повторную операцию, в ходе которой уберут фиксирующие стержни.
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Лев Каштанов