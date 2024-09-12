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Подмосковный невролог Ильева предупредила об опасности детских невритов

12 сентября 2024, 22:42
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Осенью врачи нередко сталкиваются с невритом у детей – воспалением лицевого нерва. Причины заболевания разные – от вирусных инфекций и травм до генетики, рассказала заведующая дневным стационаром НИКИ детства, врач-невролог Ольга Ильева.
Симптомы заболевания - утрата способности управлять отдельными группами мышц лица и нарушение его подвижности.
«Неврит лицевого нерва может появиться как у новорождённых, так и у подростков. Самые распространённые признаки заболевания - общая слабость, боль в области пораженного нерва или мышцы, онемение или покалывание, снижение чувствительности и даже паралич с полным нарушением двигательных функций», – подчеркнула Ильева.


Родители, которые заметили похожие симптомы у ребёнка, должны немедленно обратиться к врачу и провести полную диагностику.
«Терапию мы начинаем сразу после диагностики, которая подразумевает проведение клинического осмотра, рентгена, иногда электронейромиографии, расширенного анализа и других тестов. Цель лечения — восстановление функции лицевых мышц. Используется и физиотерапия, и лекарственная терапия, которые помогают снять воспаление, улучшить кровообращение. В редких случаях требуется хирургическая коррекция», – добавила специалист.
По её словам, чаще всего терапия позволяет полностью восстановить мимику. Однако если заболевание запущено и длится дольше трёх месяцев, нервы лица не всегда удаётся восстановить полностью.

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#здоровье
#здравоохранение
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#дети
#врач
#подмосковье
#московская область
Стоматолог Жидких заявила о неожиданной пользе жвачки
12 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/nyul

Стоматолог Ольга Жидких заявила, что жевательная резинка может быть полезна, поскольку благодаря ей происходит дезинфекция ротовой полости.
«Обязательным компонентом в её составе должен быть ксилит — натуральный сахарозаменитель, обладающий выраженными антибактериальными свойствами. Ксилит угнетает рост кариесогенных бактерий, стимулирует выработку слюны и повышает pH ротовой полости, создавая неблагоприятную среду для развития зубных болезней», — объяснила в беседе с NEWS.ru Жидких.

Кроме того, по её словам, жевательная резинка стимулирует выделение слюнных желёз, которые провоцируют большее количество слюны, которая, в свою очередь, обладает полезными свойствами.

Ранее детский стоматолог Екатерина Кузина заявила, что привычка детей грызть ручки и карандаши может обернуться заболеваниями полости рта, в частности, стоматитом.

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#стоматолог
#здоровье
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Россиянам раскрыли доступный продукт для снятия симптомов гриппа
Диетолог Микитюк рекомендовала малиновое варенье для снятия симптомов гриппа
12 сентября 2024, 19:47

Фото: iStock/Liudmyla Yaremenko

Диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье.
«В малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена. Витамин В2 помогает легче переносить стресс. В малиновом варенье много железа, чей недостаток в организме трудно восполнять. Магний — обеспечивающий развитие мышечной ткани. Йод — здоровье эндокринной системы, а значит и гормональной системы. Щитовидная железа — фабрика контроля гормонов», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Микитюк.

При этом она не рекомендовала переваривать варенье.

Ранее врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина заявила, что мужчины тяжелее переносят даже немного повышенную температуру тела при заболеваниях из-за уровня гормонов.

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#врач
#диетолог
#стресс
#питание
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Врач Калошина объяснила, почему мужчинам тяжелее переносить высокую температуру
Врач Калошина объяснила гормонами плохое самочувствие мужчин при температуре
12 сентября 2024, 17:44

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина заявила, что мужчины тяжелее переносят даже немного повышенную температуру тела при заболеваниях из-за уровня гормонов.
«Мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счёт такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются слабее и проходят быстрее», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.

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#симптомы
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#здоровье
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Жителям Дубны будет доступно оборудование для мониторинга здоровья сотрудников
12 сентября 2024, 16:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Федеральное медико-биологическое агентство России представило на Всероссийской неделе охраны труда Комплексный центр здоровья работающих. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна, это оборудование доступно жителям наукограда.
Стенды выставки осмотрели министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Как отметили в пресс-службе, такие центры – это сбалансированная модель организации не только медицинской помощи, но и медико-психологического сопровождения работающего населения.
«Котяков обратил особое внимание на мобильный комплекс выездной диспансеризации, включающий медицинское оборудование для ранней диагностики профессиональных заболеваний и факторов риска сотрудников. Уникальный экспонат – рентген-аппарат, не требующий специальных условий для выполнения обследований. Его вес – всего 2 кг», – говорится в сообщении.
Как отметила Скворцова, все результаты, полученные в центрах здоровья, интерпретируют квалифицированные врачи. Данные передаются и интегрируются в единый цифровой контур ФМБА. Это позволяет следить за здоровьем работников в режиме реального времени.

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#московская область
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Россиянам объяснили обострение заболеваний ЖКТ осенью
Врач Кашух заявила об обострении заболеваний ЖКТ осенью
12 сентября 2024, 16:01

Фото: iStock/Zinkevych

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.
«Есть данные, подтверждающие сезонную активность иммунной системы. Так, исследования показали, что на фоне осенних вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугублять хронические воспалительные заболевания ЖКТ. При вирусных инфекциях повышается проницаемость кишечной стенки, что может стимулировать воспаление и обострение уже существующих заболеваний», — пояснила в беседе с RT Кашух.

Тем временем москвичей предупредили о второй фазе активности клещей, которая может продлиться до ноября.

«Красочные листопады и приятная прохлада создают особую атмосферу для осенних фотосессий. Если вас посетит идея сделать фото на разноцветном ковре из листьев, помните, что у клещей наступила вторая фаза активности. Эти животные плохо переносят жару, но пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – идеальные условия для них. «Познакомиться» с клещом можно вплоть до ноября», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявляла о том, что магазинные лимонады из-за содержания сахарина и бензоата натрия могут вызвать такие серьёзные заболевания, как ожирение и сахарный диабет.

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#орви
#заболевания
#здоровье
#осень
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Хирурги из Видного удалили девушке пятикилограммовую опухоль
12 сентября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы избавили пациентку от огромной опухоли. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В хирургическое отделение поступила 20-летняя девушка с жалобами на увеличение живота, слабость и боль. Обследование выявило у неё опухоль, занимавшую всю брюшную полость.
«Это редкий хирургический случай. Во время операции мы обнаружили доброкачественную муцинозную цистаденому массой около пяти килограммов. Такие новообразования набирают большой объём из-за гелеобразного содержимого. За четыре часа мы удалили опухоль, восстановили брюшную стенку и нормальную работу внутренних органов», – описал ход операции заведующий вторым хирургическим отделением больницы Денис Мирошников.
Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение. При этом врачам удалось сохранить ей репродуктивную функцию.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Муцинозная цистаденома поначалу развивается незаметно. Вовремя обнаружить её и не допустить разрастания помогут регулярные осмотры у врача-гинеколога.

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#минздрав мо
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#хирург
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Около 500 тыс. жителей Подмосковья с конца августа прошли вакцинацию от гриппа
12 сентября 2024, 14:18

Фото: iStock / Wavebreakmedia

В Московской области с начала кампании по вакцинации сделали прививку от гриппа около 500 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Прививка – самый эффективный способ профилактики этого заболевания. С начала прививочной кампании вакцинацию прошли уже почти 500 тыс. жителей региона», – рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.
Вакцинация от гриппа началась в этом году в Подмосковье 26 августа. Чтобы сделать прививку, жителям нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Направление выдаст терапевт или педиатр после осмотра.

2 сентября в Московской области открылись мобильные пункты вакцинации.

По данным министерства, до конца года в регионе планируется привить около 4,5 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей.

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#подмосковье
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#минздрав мо
#вакцинация
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#здравоохранение
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«Дополнительное газообразование»: Диетолог назвал противопоказания к употреблению гороха
Диетолог Пристанский: горох нельзя есть людям с проблемами желудка
12 сентября 2024, 12:34

Фото: iStock/Carlos Andres

Горох ― это источник целого комплекса витаминов и необходимых организму питательных элементов. В нем содержатся незаменимые аминокислоты, что делает эти бобовые прекрасным источником растительного белка.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что горох, действительно, богат растительными аминокислотами, однако один не до конца полноценны для человеческого организма.

«Растительные источники белков не обладают всеми аминокислотами, которые необходимы нам. Там безусловно есть основные, но вы не получите всего разнообразия. В сочетании с чем-либо горох — отличный источник клетчатки белка аминокислот, витаминов», — сказал эксперт.

По словам нутрициолога, горох не желателен к употреблению людям с проблемами желудка, потому что происходит дополнительное газообразование. Однако эти противопоказания не распространяются на гороховый или нутовый хлеб.

«Молодые, пророщенные семена гороха более богаты макронутриентами. Его очень часто добавляют в азиатскую кухню. Там есть клетчатка, которая поможет подольше продлить в организме насыщенность и свежесть», — рассказал собеседник.

Он также назвал два своих любимых рецепта из гороха.

«Самый лучший рецепт и любимый — гороховый суп на копченой рульке. Ни один мужчина не откажется прийти домой и увидеть это на столе. Мне нравится еще гороховые лепешки: горох отваривается, в него добавляется большое количество лука, зелени, тертой моркови, немного муки и кунжутного масла. Дальше формируются лепешки и обжариваются на небольшом количестве масла», — поделился Роман Пристанский.

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Врачи из Каширы спасли пациента с открытой раной живота
12 сентября 2024, 11:26

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Каширские медики успешно провели операцию пациенту с открытой раной живота, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

83-летний мужчина пришёл в приёмное отделение Каширской больницы со рваной раной на животе. Он решил не вызывать скорую помощь и самостоятельно обратиться за помощью.

Операция была необходима из-за тяжести травмы, которую мужчина получил во время работы с дисковой пилой. Он решил снять защиту с пилы и установить лезвие большего диаметра, что привело к серьёзным последствиям.
«Во время операции выяснилось, что у пациента множественные рваные раны тонкой кишки. Мы зашили локальные порезы. А участок в 30 см пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем восстановили целостность кишечника. Операция длилась около трех часов», — рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Руслан Кураев.
После операции мужчина провёл несколько дней в реанимации и ещё столько же в стационаре. Затем его выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Врач также напомнили о важности соблюдения правил мер безопасности при работе с техникой и отметил, что повреждения живота механизмами часто бывают обширными и тяжёлыми, с множественными разрывами и загрязнением внутренних органов. Это создаёт угрозу для жизни и повышает риск развития осложнений.

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#кашира
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