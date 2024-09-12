Подмосковный невролог Ильева предупредила об опасности детских невритов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Осенью врачи нередко сталкиваются с невритом у детей – воспалением лицевого нерва. Причины заболевания разные – от вирусных инфекций и травм до генетики, рассказала заведующая дневным стационаром НИКИ детства, врач-невролог Ольга Ильева.
Симптомы заболевания - утрата способности управлять отдельными группами мышц лица и нарушение его подвижности.
Родители, которые заметили похожие симптомы у ребёнка, должны немедленно обратиться к врачу и провести полную диагностику.
Читайте также:
Жителям Дубны будет доступно оборудование для мониторинга здоровья сотрудников
Хирурги из Видного удалили девушке пятикилограммовую опухоль
Около 500 тыс. жителей Подмосковья с конца августа прошли вакцинацию от гриппа
«Неврит лицевого нерва может появиться как у новорождённых, так и у подростков. Самые распространённые признаки заболевания - общая слабость, боль в области пораженного нерва или мышцы, онемение или покалывание, снижение чувствительности и даже паралич с полным нарушением двигательных функций», – подчеркнула Ильева.
Родители, которые заметили похожие симптомы у ребёнка, должны немедленно обратиться к врачу и провести полную диагностику.
«Терапию мы начинаем сразу после диагностики, которая подразумевает проведение клинического осмотра, рентгена, иногда электронейромиографии, расширенного анализа и других тестов. Цель лечения — восстановление функции лицевых мышц. Используется и физиотерапия, и лекарственная терапия, которые помогают снять воспаление, улучшить кровообращение. В редких случаях требуется хирургическая коррекция», – добавила специалист.По её словам, чаще всего терапия позволяет полностью восстановить мимику. Однако если заболевание запущено и длится дольше трёх месяцев, нервы лица не всегда удаётся восстановить полностью.
Читайте также:
Жителям Дубны будет доступно оборудование для мониторинга здоровья сотрудников
Хирурги из Видного удалили девушке пятикилограммовую опухоль
Около 500 тыс. жителей Подмосковья с конца августа прошли вакцинацию от гриппа
Лора Луганская