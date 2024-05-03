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В Подмосковье завершились весенние серии игр «Театральный поединок»

03 мая 2024, 14:35
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

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Подведены итоги весенней серии игр V сезона Молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С начала проекта в нем приняли участие 32 коллектива из 26 населенных пунктов Подмосковья.

«В 1/8 финала вышли 16 команд юношеских театральных коллективов из 15 населенных пунктов Подмосковья: Орехово-Зуева, Дмитрова, Ликино-Дулева, Королева, Ногинска, Долгопрудного, Шатуры, Видного, Серебряных Прудов, Мытищ, Балашихи, Ивантеевки, Ступина, Наро-Фоминска, Красногорска.


Эти коллективы примут дальнейшее участие в мастер-классах и осенней серии игр проекта», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что 30 ноября состоится финал пятого сезона на сцене Московского Губернского театра, который смогут посетить все участники этого сезона проекта.

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#московский губернский театр
Свыше 100 тысяч человек посетили парки первого мая в рамках открытия теплого сезона
03 мая 2024, 10:46

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Свыше 100 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона» в парках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В день открытия парков Московской области к летнему сезону для посетителей подготовили театрализованные программы с выступлениями чтецов, певцов, танцоров, а также художников и артистов балета.

«В рамках программы состоялись шоу мыльных пузырей и тематические мастер-классы. При этом гости приняли участие в танцевальном флешмобе с ростовыми куклами. Для любителей активного отдыха провели занятия по зумбе», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что желающие могли принять участие с подготовленных экскурсиях по парках и открыть для себя их с новых сторон.

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В Подмосковье стартует второй сезон фестиваля «Город танцует в парках»
03 мая 2024, 10:16

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина стартует в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет проводится с 11 мая по 16 июня в 30 городских парках Московской области.

«Танцевальные команды из 55 городских округов представят свои выступления в парках. Завершится фестиваль 7 сентября в Раменском городском парке гала-концертом и церемонией награждения участников. В состав жюри будут хореограф, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, лидер направления locking в России Владимир Гудым и победитель 4 сезона телешоу «Танцы» на ТНТ Виталий Уливанов. Ведущими концертов станут актер кино и телевидения Михаил Башкатов и актриса Анжелика Каширина.», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что для гостей фестиваля также подготовили концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы».

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Киностудия Bazelevs заявила о намерении сотрудничать с тюркскими партнёрами
02 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/Darwin Brandis

Генеральный продюсер Лала Рустамова заявила, что киностудия Bazelevs планирует сотрудничество с тюркскими партнёрами, в частности с Азербайджаном и Казахстаном.
Она пояснила, что такие намерения связаны в том числе и с тем, что все руководители и продюсеры компании обладают тюркскими корнями.

«ДНК нашей компании — это тюркские корни всех наших руководителей и продюсеров, поэтому для нас в первую очередь сейчас важно направление тюркского рынка. В «Ходже Насреддине» принимали участие и Турция, и Узбекистан, и сейчас ведем переговоры с Азербайджаном и Казахстаном, чтобы они присоединились», — отметила в беседе с NEWS.ru Рустамова.

Ранее режиссёр-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза высказал мнение о том, что киносказка «Летучий корабль» стала успешной из-за ориентированности на детскую аудиторию.

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#страны
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В Серпухове продлили работу выставки «Маковские. Константин и Владимир»
02 мая 2024, 15:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставку «Маковские. Константин и Владимир» продлили до 11 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В в рамках выставки представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и ГМИИ имени А. С. Пушкина.

«Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина и Владимира. Экспозиция разделена на две части, представляющие линии каждого из братьев. В центральном зале выставки воссоздан образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках выставки желающие также могут посетить лекции, мастер-классы и беседы для школьников.

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#серпуховский музей
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В Химках 1 мая открылась выставка «Величие: страна и люди»
02 мая 2024, 09:37

Фото: Валерия Ерофеева

87 художников Подмосковья представили на выставке в Химках свои работы, посвящённые России. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка Союза художников Подмосковья открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». ​Экспозиция поделена на тематические разделы и занимает десят залов музея.

«Выставка очень большая, называется «Величие: страна и люди». Она объединяет более 200 картин и 87 художников из Подмосковья. Экспозиция занимает 10 залов, то есть задействованы все залы нашего выставочного комплекса. В каждом зале раскрывается определенная тема. Есть разделы народа, культуры, искусства, достижений нашей страны, тематика Великой Отечественной войны. На протяжении всех залов посетитель будет погружён в тему величия нашей огромной страны», — поделилась хранитель фонда Лия Кусалиева.

Стоит отметить, что выставку все желающие могут посетить абсолютно бесплатно до 26 мая.

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Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся
Майданов заявил, что запланированные концерты состоятся, несмотря на аллергию
30 апреля 2024, 22:14

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов в своем Telegram-канале подтвердил, что все запланированные концерты пройдут по плану, несмотря на аллергическую реакцию, вызванную лекарствами при лечении пневмонии.
Ранее помощник Майданова сообщил, что у артиста в Москве возникла аллергия на лекарство по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии «Я горжусь», но сейчас с ним всё в порядке.

«Все запланированные мероприятия и концерты с моим участием по всей стране с 4 по 11 мая состоятся», — подчеркнул Майданов.
Артист также отметил, что сейчас находится под медицинским наблюдением, но добавил, что его состояние «всё нормально».

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В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»
30 апреля 2024, 11:14

Фото: Минкультуры

С 1 по 15 мая 2024 года в рамках культурнообразовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. Этот год акции посвящен детской литературе и кинофильмам о Великой Отечественной войне.
На портале «Культурадляшкольников.РФ» и в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы рекомендации по просмотру и чтению литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне. Школьники смогут поделиться своими впечатлениями, написав отзыв на любое из произведений.

По итогам акции экспертная комиссия, в которую войдут известные деятели культуры, выберет 50 лучших работ, которые будут опубликованы на портале. Цель акции — воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере героев литературы и кинофильмов о Великой Отечественной войне.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.

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Названо число ДТП с автопилотом Tesla
28 апреля 2024, 01:29

Фото: iStock/Ralf Hahn

Автопилот Tesla стал причиной как минимум 13 аварий со смертельным исходом, сообщает издание The Guardian.
В пятницу Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что компания Tesla ввела потребителей в заблуждение рекламой автопилота Full Sell-Driving (FSD). По данным представителей регулятора, с 2021 года было выявлено не менее 13 смертельных аварий, в которых была признана вина FSD.

Авторы отчета отметили, что во всех случаях функция помощи водителю демонстрировала непредсказуемое поведение. В NHTSA назвали проблемы FSD «серьезным пробелом» и начали новое расследование в отношении компании.

Агентство отметило, что в Tesla реагировали на проблему с автопилотом. Однако Tesla не стала проводить кампанию по отзыву автомобилей, несмотря на неудачные попытки исправить систему с помощью обновлений. Tesla не прокомментировала выводы NHTSA.

В середине апреля владельцы электромобилей Tesla пожаловались на проблемы автопилота в связи с наездом на бордюр. По их словам, автомобиль наезжает на препятствие, потому что слишком сильно «режет» угол при повороте.

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#авария
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Выставку европейских мастеров натюрморта в Коломне посетили 20 тыс. человек
27 апреля 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 20 тыс. посетителей побывали на выставке «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков». Она завершилась в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции было представлено более 30 картин таких художников, как Балтазар и Виллем ван Алсты, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен, Франс Снайдерс и других. Это лучшие произведения из частных коллекций, которые отправились на выставки впервые», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в Коломенской картинной галерее сейчас работают три выставочных зала для сменных выставок. Там регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, фотографии и народного творчества.

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