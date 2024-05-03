В Подмосковье завершились весенние серии игр «Театральный поединок»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Подведены итоги весенней серии игр V сезона Молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С начала проекта в нем приняли участие 32 коллектива из 26 населенных пунктов Подмосковья.
Стоит отметить, что 30 ноября состоится финал пятого сезона на сцене Московского Губернского театра, который смогут посетить все участники этого сезона проекта.
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«В 1/8 финала вышли 16 команд юношеских театральных коллективов из 15 населенных пунктов Подмосковья: Орехово-Зуева, Дмитрова, Ликино-Дулева, Королева, Ногинска, Долгопрудного, Шатуры, Видного, Серебряных Прудов, Мытищ, Балашихи, Ивантеевки, Ступина, Наро-Фоминска, Красногорска.
Эти коллективы примут дальнейшее участие в мастер-классах и осенней серии игр проекта», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что 30 ноября состоится финал пятого сезона на сцене Московского Губернского театра, который смогут посетить все участники этого сезона проекта.
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Мира Полтева