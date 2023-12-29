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В подмосковном Клину пройдет семейный спектакль «Царевна-лягушка»

29 декабря 2023, 14:38
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Спектакль для всей семьи «Царевна-лягушка» покажут в Клину. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль состоится 4 января в музее-заповеднике П.И. Чайковского.

«Зрители смогут увидеть знакомую с детства историю в новой интерпретации. Ивану-Царевичу и превращенной в лягушку Василисе Премудрой придётся победить злобного и коварного Кощея. В этой истории не только противная уродливая лягушка становится прекрасной царевной, но и Иван-Царевич из заносчивого безответственного парня постепенно превращается в настоящего героя, способного принимать решения и совершать поступки», - ​поделились в ведомстве.


Стоит отметить, что специально для спектакля музыка написал композитор, дирижер Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии Денис Забавский.

Купить билеты на спектакль можно на официальном сайте или в кассах музея.

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Экскурсию программы «Больше, чем путешествие» посетили 100 тысяч человек
29 декабря 2023, 14:30

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Стотысячный гость посетил экскурсию программы «Больше, чем путешествие» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Стотысячной участницей экскурсии программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» стала Вероника Сидоренко из города Протвино.

Девушку поздравили в присутствии всей экскурсионной группы. На выставку она приехала вместе со своей бабушкой. Веронике подарили памятные подарки от программы «Больше, чем путешествие».

«Программа «Больше, чем путешествие» активно реализуется в Московской области. В рамках нее мы запустили среди подмосковной молодежи конкурс «Лидеры региона — 2023». Молодые ребята, активно участвующие в общественной, творческой, культурной, спортивной и научной деятельности, рассказали о своих достижениях, и более 350 лучших получили возможность бесплатно съездить в Ярославль, Калугу, Тулу и Рязань<…>», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что также в программы «Больше, чем путешествие» открыт набор экскурсоводов для работы на Всемирном фестивале молодёжи — 2024.

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Выставка «Наш Парфенон» заработала в научно-культурном центре «Музей им. В.И. Ленина»
29 декабря 2023, 13:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В научно-культурном центре «Музей им. В.И. Ленина» открылась выставка «Наш Парфенон». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка посвящена автору проекта здания научно-культурного центра Леониду Павлову.

В рамках экспозиции посетители смогут увидеть редкие фотографии, документы и альтернативные проекты мемориального музея.

«Нам показалось интересным представить на выставке неизвестные архитектурные документы, связанные с проектированием здания Музея Владимира Ильича Ленина, фотографии Леонида Павлова, восходящие к его семье, а также некоторые альтернативные варианты мемориального музея.<…> На выставке мы представили два конкурсных планшета, которые нам передала семья Николая Сукояна. Нам показалось важным объединить на выставке «павловский» проект и альтернативные варианты, которые в то время рассматривались в московской архитектурной среде», – поделился куратор выставки Борис Власов.

Стоит отметить, что выставка будет работать до 20 января 2024 года. Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте ​музея.

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«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января
29 декабря 2023, 11:12

Фото: iStock/mediaphotos

Программа «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном возвращается на Первый канал. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Отмечается, что новый выпуск программы будет показан на телеканале 20 января в 23:00 мск. В эфире ток-шоу будет обсуждаться новый фильм, название которого на данный момент не разглашается.

Ведущий программы Александр Гордон рассказал, что зрителей ждут прежние «живые споры, ирония и любовь к кино». Напомним, шоу выходи на экраны с 2005 года с перерывами. Последние выпуски были транслированы в ноябре 2021 года.

Ранее стали известны имена ведущих праздничной программы «Новогодняя ночь» на Первом канале. Ведущими праздничной программы станут Лариса Гузеева и Максим Аверин, телеведущие Валдис Пельш, Яна Чурикова и другие звезды.

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29 декабря в Подмосковье пройдет День народных художественных промыслов
29 декабря 2023, 10:19

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

День народных художественных промыслов Подмосковья: в регионе деятельность в этой сфере ведут 18 предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Подмосковье считается родиной большинства уникальных промыслов.

«Подмосковье лидирует и по объёму производства, и по реализации изделий художественных промыслов. Среди неповторимых вещей, которые делают подмосковные умельцы, – гжельский и дулёвский фарфор, русская матрёшка, жостовские подносы и павлопосадские платки. Они прославили наш регион на весь мир. На территории Подмосковья деятельность в сфере народных художественных промыслов ведут 18 предприятий», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области активно развивается художественная обработка дерева, производство художественной керамики, миниатюрная лаковая живопись, декоративная роспись по металлу, производство изделий из цветного и гнутого стекла, а также художественная обработка кости и рога и производство кукол в национальных костюмах ручного изготовления.

Кроме этого, в регионе около десяти предприятий получают поддержку за счёт федерального бюджета

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Боярский вернулся домой после госпитализации
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
29 декабря 2023, 06:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Михаил Боярский выписался из больницы и уже вернулся домой после госпитализации. Об этом сообщил депутат Госдумы и сын актера Сергей Боярский изданию «Фонтанка».
«Папа дома, все в порядке. 31-го будет играть спектакль», — поделился он.
Информация о госпитализации Михаила Боярского стала известна 28 декабря. Telegram-канал «112» рассказал, что актера экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга в состоянии средней степени тяжести из-за проблем с сердцем. Это уже второй раз за последний месяц, когда он нуждался в госпитализации.

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Микки Маус станет общественным достоянием
Персонаж Disney Микки Маус станет общественным достоянием в 1 января 2024 года
28 декабря 2023, 23:59

Фото: iStock/dimamorgan12

Персонаж мультфильмов Disney Микки Маус станет частью общественного достояния с 1 января 2024 года, сообщил журнал Times.
Образ Микки Мауса станет доступным для бесплатного использования режиссерами, сценаристами и художниками по всему миру. Речь идет об оригинальной, черно-белой версии персонажа, впервые представленной в немом короткометражном фильме «Пароходик Вилли» в 1928 году.

Согласно американскому закону об авторских правах, который неоднократно изменялся в течение жизни Микки Мауса под влиянием Disney и даже получил прозвище «Закон о защите Микки Мауса», правообладание могло сохраняться на протяжении 95 лет, и этот срок скоро истекает.

Директор Центра по изучению общественного домена при Университете Дюка Дженнифер Дженкинс назвала это «важным событием». В беседе с Variety она отметила, что всё сообщество, занимающееся авторскими правами, долго ждало этого момента.

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#доходы
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Стало известно куда можно сходить в 2024 году по «Пушкинской карте» в Подмосковье
28 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Подмосковные музеи и театры представили первую афишу мероприятий 2024 года по «Пушкинской карте». об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Волшебные миры Миядзаки» 3 января можно будет посетить в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, а с 4 по 7 января можно попасть на музыкальную программу «Новогодняя одиссея Чайковского».

Также на сцене Историко-художественного музея «Новый Иерусалим» 4 января пройдет концерт «Орган и хор. Рождественские песнопения».

С 15 января все желающие смогут по данной программе попасть на знаменитую постановку «Много шума из ничего» в Московском Губернском театре.

Кроме этого, можно будет посетить такие выставки как «Маковские. Константин и Владимир» в новом выставочном пространстве Серпуховского музея и «Вокруг Левитана» в одном из пространств Звенигородского музея.

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На новогодних праздниках для жителей Подмосковья будут организованы мероприятия в парках
28 декабря 2023, 14:39

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Парки Московской области приглашают гостей на новогодние праздники. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года для гостей и жителей региона будут проводится праздничные мероприятия.

30 декабря в парках Подмосковья пройдет праздник «Путешествие в Новый год», в рамках которой желающие смогут принять участие в бесплатных фотосессиях с креативными табличками, посмотреть анимационную программу, поучаствовать в квестах с новогодними призами и приобрести подарки на ярмарках.

Помимо этого, 31 декабря в парках запланировано областное мероприятие «Новый год под шубой». В программе будут массовые хороводы, флешмоб «Дракоша», командные зимние игры, а также концертная программа и конкурсы.

Кроме этого, 6 января на парковых территориях Московской области пройдёт мероприятие «Праздник зимних чудес», где посетители смогут своими руками сделать рождественские поздравительные открытки и игрушки.

Стоит отметить, что полный список парков и проводимых мероприятий можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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#подмосковье
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На 70-м году жизни скончался писатель и сценарист Арабов
27 декабря 2023, 21:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Советский и российский писатель, поэт и сценарист Юрий Арабов ушёл из жизни в возрасте 69 лет, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — прокомментировал утрату собеседник агентства.

При этом, по какой причине наступила смерть 69-летнего сценариста, не уточняется. Представитель Союза кинематографистов также отметил, что информацию о прощании с Арабовым объявят позже.

Арабов посвятил искусству всю свою жизнь. Окончив сценарный факультет ВГИКа в 1980 году, он на протяжении всей своей жизни писал прозу, стихи, а также сценарии к всеми любимым фильмам.

В том числе, Арабов был соавтором Народного артиста РФ Александра Сокурова. Он написал сценарии к таким его фильмам, как: «Телец», «Солнце», «Фауст» и «Молох» и многим другим.

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