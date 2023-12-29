В подмосковном Клину пройдет семейный спектакль «Царевна-лягушка»

Стотысячный гость посетил экскурсию программы «Больше, чем путешествие» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Стотысячной участницей экскурсии программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» стала Вероника Сидоренко из города Протвино.

«Программа «Больше, чем путешествие» активно реализуется в Московской области. В рамках нее мы запустили среди подмосковной молодежи конкурс «Лидеры региона — 2023». Молодые ребята, активно участвующие в общественной, творческой, культурной, спортивной и научной деятельности, рассказали о своих достижениях, и более 350 лучших получили возможность бесплатно съездить в Ярославль, Калугу, Тулу и Рязань<…>», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Девушку поздравили в присутствии всей экскурсионной группы. На выставку она приехала вместе со своей бабушкой. Веронике подарили памятные подарки от программы «Больше, чем путешествие».

Стоит отметить, что также в программы «Больше, чем путешествие» открыт набор экскурсоводов для работы на Всемирном фестивале молодёжи — 2024.

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