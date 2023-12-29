В подмосковном Клину пройдет семейный спектакль «Царевна-лягушка»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Зрители смогут увидеть знакомую с детства историю в новой интерпретации. Ивану-Царевичу и превращенной в лягушку Василисе Премудрой придётся победить злобного и коварного Кощея. В этой истории не только противная уродливая лягушка становится прекрасной царевной, но и Иван-Царевич из заносчивого безответственного парня постепенно превращается в настоящего героя, способного принимать решения и совершать поступки», - поделились в ведомстве.
Купить билеты на спектакль можно на официальном сайте или в кассах музея.
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