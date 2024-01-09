В подмосковном музее пройдет лекция «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Музей-заповедник Архангельское приглашает на лекцию «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 14 января в кинолектории музея-заповедника Архангельское.
Стоит отметить, что лекцию проведет мифолог, фольклорист, буддолог, писательница и переводчик, кандидат филологических наук, профессор Университета истории культур Александра Баркова.
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«Гостям расскажут об особенностях религиозной культуры Японии, о том, как сакральные символы проникают в мир высоких технологий, кто такие семь богов Счастья. также желающие смогут узнать о том, как проходит Новый Год в родовом храме. Отдельная часть лекции будет посвящена гейшам. Они — хранительницы традиционной культуры Японии. Их костюмы, причёски, ритуалы несут особый, сакральный смысл. Посетители узнают об их символизме и связи с Новогодними традициями», - поделились в ведомстве.
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Мира Полтева