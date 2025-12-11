В прокат выходит художественный фильм «Возвращение Мендыша»
В прокат выходит полнометражный художественный фильм «Возвращение Мендыша». Об этом сообщили в Министерстве культуры.
Сюжет картины рассказывает о случайном перемещении молодого пацифиста и уклониста в разгар Великой Отечественной войны. Главному герою предстоит столкнуться с ужасами боевых действий, переживая временную петлю и преодолевая трудности и лишения.
В процессе он осознает свою ответственность перед предками и Родиной, а также помогает сохранить память о своем боевом товарище.
Цель фильма — сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и укрепление межнациональных отношений между народами России и Кыргызстана. Он имеет социальную значимость и рассчитан на широкую зрительскую аудиторию, обладает высоким воспитательным потенциалом.
