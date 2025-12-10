10 декабря 2025, 22:19

Super: Певец Филипп Киркоров пришел на кинопремьеру в костюме-лаваше

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров вновь привлёк внимание общественности своим необычным образом.





Как пишет Super, на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» артист появился в экстравагантном костюме, который сшили из ткани, напоминающей лаваш. Этот наряд, как оказалось, также использовался в процессе съемок.



Такой стиль станет частью обширной коллекции сценических костюмов Киркорова, говорится в материале. Певец поделился, что у него дома есть целый музей, посвящённый его нарядам, в которых он снимался в различных фильмах и мюзиклах.





«Будет висеть и напоминать», — добавил поп-король.