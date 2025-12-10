Киркоров пришел на кинопремьеру в костюме-лаваше
Филипп Киркоров вновь привлёк внимание общественности своим необычным образом.
Как пишет Super, на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» артист появился в экстравагантном костюме, который сшили из ткани, напоминающей лаваш. Этот наряд, как оказалось, также использовался в процессе съемок.
Такой стиль станет частью обширной коллекции сценических костюмов Киркорова, говорится в материале. Певец поделился, что у него дома есть целый музей, посвящённый его нарядам, в которых он снимался в различных фильмах и мюзиклах.
«Будет висеть и напоминать», — добавил поп-король.
Кроме того, на красной дорожке Киркоров подчеркнул, что сегодня готов говорить исключительно о фильме и пришёл поддержать проект. Он также кратко упомянул о своём внешнем виде, рассказав, что после съемок регулярно посещает косметолога для различных процедур.