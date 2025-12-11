Джонни Депп снимется в экранизации «Мастера и Маргариты»
Первая англоязычная экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» обретёт звезду первой величины. Одну из главных ролей исполнит голливудский актёр Джонни Депп, пишет Variety.
Анонсированный на международном кинофестивале в Саудовской Аравии проект пока остаётся без режиссёра. Однако производственные вопросы возьмёт на себя киностудия Деппа IN.2 Film.
Съёмки запланировали на конец 2026 года, что даёт команде время для тщательной подготовки к воплощению одного из самых загадочных произведений русской литературы на англоязычном экране.
