В городском округе Пушкино реконструируют ВЗУ в поселке Лесной

Фото: телеграмм губернатора
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил поселок Лесной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
С прошлого года жители поселка жаловались на на качество воды.
Также ремонтные работы коснутся трех ВЗУ — в Пушкино, двух — в пос. Правдинский и по одному — в поселках Тарасовка и Левково. До конца этого года почти на всех будет установлено оборудование для очистки воды.
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«Мы реконструируем ВЗУ и установим здесь станцию водоподготовки. По плану срок модернизации стоял на 2027 год. Понимаем желание жителей ускорить процесс, поэтому постараемся завершить строительные работы на год раньше — в 2026 году. Так более 10 тыс. жителей поселка смогут пользоваться чистой водой», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Также ремонтные работы коснутся трех ВЗУ — в Пушкино, двух — в пос. Правдинский и по одному — в поселках Тарасовка и Левково. До конца этого года почти на всех будет установлено оборудование для очистки воды.
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Мира Полтева