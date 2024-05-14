Воробьёв объявил о планах расширить участок трассы М-8 до восьми полос

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Участок трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе расширят до восьми полос. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который вместе с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым проверил ход работ.
Это один из самых загруженных отрезков Ярославского шоссе. Из-за сужения с 8-10 до четырёх полос на пути от Пушкина до ЦКАД там образуются длинные заторы. Так, вечером из Москвы до Пушкина можно добираться не менее чем за полтора часа вместо 15 минут, а до Сергиева Посада – за 2,5 часа, а не за 40 минут. Интенсивность движения достигает 140 тыс. автомобилей в сутки.
Изменить ситуацию поможет реконструкция участка, которая ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть расширят до 8-12 полос,
Помимо расширения дороги, на участке отремонтируют мост, построят два путепровода и три развязки. Саму дорогу сделают бессветофорной. На объекте сейчас трудятся свыше 200 рабочих и 70 единиц техники.
Новиков отметил важность проекта, поскольку он позволит увеличить пропускную способность одного из самых загруженных участков федеральной дороги, который соединяет не только Подмосковье с Москвой, но и северные регионы с центральной частью России.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он поблагодарил губернатора за слаженную работу, отметив, что все решения президента по поводу транспортно-логистических задач в Московской области исполняются чётко и в надлежащие сроки. Это позволяет вводить некоторые объекты досрочно.
Второй этап затронет участок с 41-го по 47-й км. Там построят две развязки, два моста, расширят проезжую часть. Работы рассчитывают начать в этом году, а завершить в 2027-м.
Нынешняя реконструкция – очередной этап модернизации Ярославского шоссе. С 2015 по 2020 годы работы шли на участке М-8 «Холмогоры» с 16-го по 35-й км – от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкине. Были построены обходы Мытищ и Тарасовки, что увеличило пропускную способность дороги с 60 до 140 тыс. автомобилей в сутки. Теперь от Ивантеевки до Москвы можно добраться на полчаса, а от Пушкина до Москвы – на 1 час 10 минут быстрее.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Читайте также:
Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации ВЗУ в посёлке Лесной
Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде
Воробьёв рассказал о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»
Изменить ситуацию поможет реконструкция участка, которая ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть расширят до 8-12 полос,
«Вы знаете, что в 2013 году было принято решение по модернизации сети дорог Московского транспортного узла. Это президентская программа, которая с тех пор очень активно реализуется. Наш регион растёт и требует современных развязок, дорог и транспортных сообщений. От этого зависит и качество жизни, и экономика. На Ярославке сейчас четыре полосы движения, но в ближайшее время мы получим восемь – от Пушкина до ЦКАД, а в дальнейшей перспективе – до Сергиева Посада», – поделился планами Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Помимо расширения дороги, на участке отремонтируют мост, построят два путепровода и три развязки. Саму дорогу сделают бессветофорной. На объекте сейчас трудятся свыше 200 рабочих и 70 единиц техники.
Новиков отметил важность проекта, поскольку он позволит увеличить пропускную способность одного из самых загруженных участков федеральной дороги, который соединяет не только Подмосковье с Москвой, но и северные регионы с центральной частью России.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Развитие федеральной магистральной сети – одна из главных задач дорожного хозяйства. Интенсивность движения на подведомственных дорогах по всему Подмосковью за последние пять лет возросла более чем на 30% и в среднем составляет 64 тыс. автомобилей в сутки. В регионе расположены наиболее загруженные транспортные узлы, которые требуют особого внимания и совместных решений на федеральном и региональном уровнях», – сказал глава Федерального дорожного агентства.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он поблагодарил губернатора за слаженную работу, отметив, что все решения президента по поводу транспортно-логистических задач в Московской области исполняются чётко и в надлежащие сроки. Это позволяет вводить некоторые объекты досрочно.
«Мы уже приступили к реализации первого из двух этапов проекта. Это 5 км. Сейчас здесь четыре полосы движения, но в результате строительства и реконструкции будет восемь, а по основному ходу – 12. Работы планируем завершить до конца 2026 года. В рамках второго этапа реконструируем ещё 7 км», – рассказал начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Второй этап затронет участок с 41-го по 47-й км. Там построят две развязки, два моста, расширят проезжую часть. Работы рассчитывают начать в этом году, а завершить в 2027-м.
Нынешняя реконструкция – очередной этап модернизации Ярославского шоссе. С 2015 по 2020 годы работы шли на участке М-8 «Холмогоры» с 16-го по 35-й км – от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкине. Были построены обходы Мытищ и Тарасовки, что увеличило пропускную способность дороги с 60 до 140 тыс. автомобилей в сутки. Теперь от Ивантеевки до Москвы можно добраться на полчаса, а от Пушкина до Москвы – на 1 час 10 минут быстрее.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Читайте также:
Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации ВЗУ в посёлке Лесной
Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде
Воробьёв рассказал о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»
Лора Луганская