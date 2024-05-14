В Красноармейске состоялся турнир по футболу памяти В.И. Новикова

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Красноармейске прошел ежегодный турнир по футболу памяти Героя Советского Союза В.И. Новикова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В соревнованиях принимали участие команды юношей общеобразовательных учреждений городского округа.
Все участники соревнований получили памятные подарки от партнеров турнира.
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По итогам турнира первое место заняла команда общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2» (корпус 3) Красноармейска. На втором месте стала команда общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс № 11» из Пушкино и замкнула тройку лидеров команда команда общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2» (корпус 2) Красноармейска», — поделились в пресс-службе.
Все участники соревнований получили памятные подарки от партнеров турнира.
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Мира Полтева