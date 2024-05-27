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В Пушкино прошел концерт ансамбля русской песни «Московия»

27 мая 2024, 17:17
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

26 мая в ДК «Пушкино» прошёл юбилейный концерт ансамбля русской песни «Московия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Ансамбль русской песни работает и радует жителей округа своим творчеством на протяжении 40 лет.

«Создал ансамбль в 1984 году музыкант и композитор, заслуженный работник культуры России Лев Колесов. Он руководил ансамблем почти 25 лет. Последние 15 лет с «Московией» работает Марина Серикова. В этом ей помогают концертмейстеры Александр Мальков и Алексей Долматов», — отметили в пресс-службе.



В юбилейном концерте приняли участие заслуженные работники Московской области Алексей Погодин и Анатолий Тарасов, ансамбль русских народных инструментов «Метелица» и детский фольклорный коллектив «Каравай».

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В Подмосковье покажут три фильма, посвященные Великой Отечественной Войне
27 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/Olga Chetvergova

В Московской области к 22 июня и 3 сентября пройду показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Фильмы покажут с целью патриотического воспитания.
«Показ фильмов «Мы в садовника играли…», «Чума. Хроники Третьего рейха», «Писательская рота» состоятся в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Автор сценария и режиссер фильмов — Максим Кузнецов. Показы пройдут в образовательных учреждениях, летних детских лагерях и учреждениях культуры — библиотеках, музеях, дворцах культуры, кинотеатрах, парках», — говорится в сообщении.

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Фестиваль «Город танцует в парках» прошел на выходных в Пушкино
27 мая 2024, 14:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском прошёл Фестиваль «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Мероприятие проходило в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино

«10 танцевальных коллективов сразились за право выйти в финал и выступить на гала-концерте. С приветственным словом к участникам обратилась замглавы округа Елена Панькив. Ведущим праздника стал актёр Михаил Башкатов. Жюри возглавил бессменный руководитель проекта, заслуженный артист России, танцор Егор Дружинин. Помимо программных выступлений участников, танцевальные номера показали звезды телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ — Аня Вишнякова (Вишня), Брайан, Виталий Савченко, Виталий Уливанов», — поделились в пресс-службе.

По итогам финалистами стали танцоры школы интеллектуального танца Palette с номером «Завязь», а спецприз получила команда школы современной хореографии «ZAтанцы».

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На открытие в Подмосковье шести модельных библиотек выделили 115 млн рублей
27 мая 2024, 14:01

Фото: телеграм-канал губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 27 мая в стране отмечается Общероссийский день библиотек.
Подмосковные библиотеки сегодня становятся не просто местом, где можно взять книгу, а настоящими культурными центрами. Ежегодно появляется всё больше модельных библиотек, где вместо тихого зала с книжными стеллажами – современное, светлое пространство.
«Там можно не только читать, но и участвовать в различных мастер-классах и мероприятиях – от литературных вечеров до курсов по программированию. В этом году в Московской области будет открыто шесть модельных библиотек. На их создание предусмотрено порядка 115 млн рублей», – рассказал Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, взять книгу в Московской области можно не только в библиотеке. В регионе всё большую популярность набирает буккроссинг. Адресный перечень мест для буккросинга можно найти по ссылке.

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#культура
#библиотеки
#подмосковье
#московская область
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Под Волоколамском провели певческий фестиваль к 225-летию Пушкина
27 мая 2024, 13:21

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В селе Ярополец Волоколамского городского округа прошёл певческий фестиваль, посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
К этому событию московский композитор Антон Висков создал произведение на пушкинские стихи «Памятник поэту». Его исполнил большой хор, разместившийся перед колоннадой главного дома-усадьбы.
«С успехом выступили вокально-хоровые коллективы и солисты, приехавшие из разных городов. Среди них – Женский камерный хор Cantilena храма Святителя Петра митрополита Московского из Санкт-Петербурга; Образцовый концертный хор Хоровой студии «Юность» из Люберец; хор Российской академии художеств из Москвы и другие участники», – говорится в сообщении.
В нём отмечается, что зрители тепло встретили выступавших на вечере камерной вокально-хоровой музыки и благотворительном концерте духовной музыки.

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#московская область
#подмосковье
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В Москве прошла премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик»
27 мая 2024, 12:11

Фото: Рустем Давыдов

В Москве состоялась премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик» при поддержке губернатора Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
В Московском губернском театре под эгидой губернатора Московской области Андрея Воробьёва прошла московская премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик».

«Социокультурный и историко-патриотический проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноимённой блокадной сказке Дениса Нефёдова и посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основе сюжета — реальная история о кошках, которых прислали в 1943 году в окруженный немцами Ленинград. Вдоль южного берега Ладожского озера был пробит коридор, в блокадный Ленинград стали доставлять продовольствие, но расплодились крысы, и тогда было решено привезти кошек из Ярославля и Костромы. Эти животные спасли жителей города от нашествия грызунов, грозивших уничтожить склады с продовольствием», — подчеркнул корреспондент.

Первыми зрителями постановки в Москве стали свыше 700 школьников, кадетов, воспитанников детских домов, детей участников СВО и многодетные семьи.

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#история
#студенты
#животные
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#семьи
#подмосковье
#андрей воробьёв
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Подмосковные студенты стали призерами конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем»
27 мая 2024, 11:51

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты Подмосковья стали призерами регионального патриотического конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился в Центре культуры и искусств города Электроугли.

В рамках мероприятия студенты со всей Московской области представили творческие номера с военными песнями и театральными композициями.

«Танцевальная композиция «У войны не женское лицо» от коллектива «Мозаика» получила гран-при в номинации «Хореография». В номинации «Вокал» первое место и Приз зрительских симпатий были присуждены Дмитрию Терещенко за песню «Алеша». Гран-при в этой же номинации завоевал Марк Назаров, а Нурия Тагаева и студенты Артем Падерин и Даниил Минаев также были отмечены за свои достижения», — отметили в министерстве.

Оценивало жюри всех участников по пятибалльной шкале.

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Празднование дней городов перенесли в Павловском Посаде и Электрогорске
25 мая 2024, 13:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Празднование дней городов перенесли в Павловском Посаде и Электрогорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Дни города пройдут 24-го августа в Павловском Посаде и Электрогорске. 25-го апреля 78 лет исполнилось городу Электрогорск, а 2-го июня город Павловский Посад будет отмечать 180-летие со дня основания.

«В связи с терактом, который произошел в «Крокус Сити Холле», было принято решение перенести празднование Дней городов на август, а именно. 24-го августа жители и гости Павлово-Посадского городского округа отметят День города Электрогорск», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, 31 августа все жители и гости округа смогут посетить празднование юбилея города Павловский Посад.

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#жители
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Жители Подмосковья теперь могут удалённо заказать книги в библиотеках
24 мая 2024, 22:57

Фото: телеграм-канал губернатора и правительства МО

Жители Московской области теперь могут найти и заказать книги в библиотеках региона в режиме онлайн. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Узнать о наличии издания и услугах областных учреждений удалённо можно на портале «Библиотеки Подмосковья». В преддверии каникул там появился раздел «Летнее чтение», где созданы литературные подборки для школьников 1-11 классов», – говорится в сообщении.
Для доступа к порталу нужно зарегистрироваться с использованием логина и пароля от учётной записи на портале госуслуги. Затем следует получить электронный читательский билет в виде электронного бейджа в мобильном приложении «МОё ПОДМОСКОВЬЕ», социальной карты или карты «Стрелка».

Сообщается, что адреса библиотек и пунктов выдачи книг можно найти на интерактивной карте.

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В Подмосковье теперь можно арендовать помещение в учреждении культуры онлайн
24 мая 2024, 22:22

Фото: Istockphoto / Jakub Zerdzicki

В Подмосковье запустили онлайн-сервис аренды помещений в учреждениях культуры. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Выбрать площадку для мероприятия, например, выставки или мастер-класса, теперь можно онлайн по ссылке. Нужно оставить там заявку, и сотрудники учреждения свяжутся для уточнения деталей. В карточке каждого объекта содержатся адрес, описание и фото помещения, режим работы, контакты, а также функция «Проложить маршрут», с помощью которой можно выбрать оптимальный путь до места», – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего сервис «МОё. Пространство» объединяет более 600 локаций.

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