В Пушкино прошел концерт ансамбля русской песни «Московия»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
26 мая в ДК «Пушкино» прошёл юбилейный концерт ансамбля русской песни «Московия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Ансамбль русской песни работает и радует жителей округа своим творчеством на протяжении 40 лет.
В юбилейном концерте приняли участие заслуженные работники Московской области Алексей Погодин и Анатолий Тарасов, ансамбль русских народных инструментов «Метелица» и детский фольклорный коллектив «Каравай».
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«Создал ансамбль в 1984 году музыкант и композитор, заслуженный работник культуры России Лев Колесов. Он руководил ансамблем почти 25 лет. Последние 15 лет с «Московией» работает Марина Серикова. В этом ей помогают концертмейстеры Александр Мальков и Алексей Долматов», — отметили в пресс-службе.
В юбилейном концерте приняли участие заслуженные работники Московской области Алексей Погодин и Анатолий Тарасов, ансамбль русских народных инструментов «Метелица» и детский фольклорный коллектив «Каравай».
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Мира Полтева