Педагоги из Пушкино стали финалистами конкурса «За нравственный подвиг учителя»

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Педагоги из Пушкинского стали финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Региональный этап Всероссийского конкурса проводился с января по апрель 2024 года.
Конкурс проводился для специалистов в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет.
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«Финалистами регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» стали Мария Яновна Макусинская, учитель истории и обществознания МБОУ «Образовательный комплекс № 3», Марина Михайловна Корольчак — учитель истории и обществознания МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 8», Людмила Вячеславовна Зайцева — учитель начальных классов МБОУ г. Красноармейск «Центр образования № 2», Надежда Геннадьевна Кретова и Галина Михайловна Сторублева — учителя начальных классов МБОУ «Центр образования № 2» в Красноармейске», — подчеркнули в пресс-службе.
Конкурс проводился для специалистов в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет.
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Мира Полтева