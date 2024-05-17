В Ивантеевке сотрудники администрации провели рейд по безопасности

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
На одной из железнодорожных станций Ивантеевки представители администрации провели рейд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Жителям городского округа напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на объектах ж/д инфраструктуры.
Также участникам профилактического мероприятия вручили памятки с правилами и агитационными материалами.
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«В рейде приняли участие старший инспектор ОДН ЛУ МВД России на станции Москва Ярославская, помощник прокурора Московско-Ярославской транспортной прокуратуры, специалист по охране труда и главный инженер РЖД ПЧ-9, представители Администрации округа. Участниками проведены разъяснительные беседы с гражданами о необходимости неукоснительного соблюдения правил при переходе через ж/д пути, высадке и посадке в пассажирский транспорт», — подчеркнули в пресс-службе.
Также участникам профилактического мероприятия вручили памятки с правилами и агитационными материалами.
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Мира Полтева