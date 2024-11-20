В Подмосковье зимой проведут более 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий

Фото: Радио 1
В Подмосковье в этом сезоне в рамках программы «Зима в Подмосковье» проведут свыше 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий с участием более 1 млн. человек.
Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Из уникальных спортивных мероприятий, которые проводятся в Московской области, он отметил матчи с участием легенд хоккея.
Помимо этого, планируется провести в Подмосковье один из этапов чемпионата страны по волейболу на снегу. Он будет организован в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове.
Планируется и ночной забег на лыжах. Полная программа спортивных мероприятий, которые проведут в Московской области этой зимой, будет опубликован в ближайшее время.
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«Сегодня и президент, и губернатор Московской области Андрей Воробьёв делают акцент на массовый спорт. И предстоящая зима, конечно, не исключение. В массовые мероприятиях смогут принять участие не только спортсмены, но и все желающие. В Подмосковье этой зимой будет проведено более 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий. В качестве участников ожидаем более миллиона человек. Это будут и крупные мероприятия, и муниципальные. Думаю, что в этом году центральный старт традиционной гонки «Лыжня России» будет в Подмосковье. Обычно на гонку собираются более 10 тыс. человек. Ждём всех, будет много приятных сюрпризов», – сказал Абарёнов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Из уникальных спортивных мероприятий, которые проводятся в Московской области, он отметил матчи с участием легенд хоккея.
«Они играют каждую субботу в разных городах во дворах на открытых площадках с местными жителями. Начнём 1 декабря, хотя это будет воскресенье. Играют наши прославленные хоккеисты – Фетисов, Касатонов, Каменский, Жамнов. Ждём всех. Эти матчи собирают несколько тысяч зрителей. В этом году немного сместим акцент: большинство игр пройдёт в парках Подмосковья, поскольку парки становятся точками притяжения в регионе и для жителей области, и для всех гостей, в первую очередь, для москвичей», – отметил министр.В Подмосковье продолжатся и лыжные гонки с участием именитых чемпионов.
«Это, например, гонка призёра зимних Олимпийских игр, участника проекта «Тренировки со звёздами в парках» Александра Панжинского. В Московской области была одна такая гонка, сейчас будут уже две. Будет гонка Александра Легкова, гонка Большунова, которая становится традиционной. Все желающие могут принять участие. Гонки будут широко анонсироваться», – добавил Дмитрий Абарёнов.По его словам, этой зимой на территории Московской области будет залито более 800 катков, подготовлено 150 тыс. лыжных трасс. Запрос на это у жителей очень большой.
Помимо этого, планируется провести в Подмосковье один из этапов чемпионата страны по волейболу на снегу. Он будет организован в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове.
Планируется и ночной забег на лыжах. Полная программа спортивных мероприятий, которые проведут в Московской области этой зимой, будет опубликован в ближайшее время.
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Лора Луганская