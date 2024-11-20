В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу

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Акцию «Самое длинное письмо Деду Морозу» организуют в городском округе Кашира, она будет проходить в течение месяца — с 21 ноября по 21 декабря. Стать участниками акции смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех принять участие в данной акции и написать Деду Морозу свои заветные желания. По правилам, нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику. А потом все рисунки и письма соединим в единое послание», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.Брендированные макеты для письма будут раздавать в трёх местах: на набережной города и в парках Каширы-2. Акция проводится в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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