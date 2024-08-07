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Троице-Сергиева лавра вошла в число самых популярных «мест силы» России

07 августа 2024, 10:20
Фото: iStock/OlyaSolodenko

Фото: iStock/OlyaSolodenko

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Проект по выбору «мест силы» России проводит с начала года межрегиональная общественная организация «Молодёжная палата» По итогам народного голосования расположенная в Московской области Троице-Сергиева лавра попала в топ-50, сообщает пресс-служба проекта.


«По итогам первого этапа открытого общероссийского онлайн-голосования одним из наиболее интересных и уникальных «мест силы» России стала Троице-Сергиева лавра. Объект вошёл в топ-50 «Мест силы России», — говорится в сообщении.
В настоящее время голосование продолжается. По итогам второго этапа, который стартовал в июле, будет составлен топ-10 «мест силы» России. Принять участие в голосовании может каждый. Для этого достаточно перейти на сайт проекта и выбрать своё «место силы» из списка.

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#сергиев посад
Жалобу генерала Попова на смягчающее решение суда отклонили
07 августа 2024, 10:41

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный отклонил жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции, который смягчил ему меру пресечения, освободил из СИЗО и установил срок домашнего ареста. Об этом информирует ТАСС.
Согласно судебному решению, жалоба Попова осталась без удовлетворения. В прошлом месяце 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел Попова из СИЗО под домашний арест до 11 октября текущего года.

Уточняется, что обвиняемый подал жалобу из-за несогласия с продлением срока меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следствие закончило работу по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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Обновлённый мытищинский детсад «Дюймовочка» примет воспитанников 2 сентября
07 августа 2024, 10:39

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Обновлённое дошкольное отделение школы № 24 «Дюймовочка» готовится к открытию. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
«В этом году проводим в городском округе Мытищи капремонт пяти образовательных учреждений. В их числе – дошкольное отделение школы № 24 «Дюймовочка». В здании требовались кардинальные изменения. По госпрограмме «Образование» были полностью заменены инженерные коммуникации, фасад, кровля, входные группы. Также обновлены групповые помещения и спортивно-музыкальный зал. Пищеблок укомплектован по всем современным требованиям», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, сейчас строительные работы полностью завершены. Следующим этапом станут сборка и установка новой мебели и технического оборудования. Всё необходимое уже закуплено. На прилегающей территории установили новые игровые площадки, уложили асфальт и засеяли газон.

Как отметила Купецкая, дети придут в обновлённый сад 2 сентября.

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#подмосковье
#московская область
#юлия купецкая
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В Химках снесли деревянный многоквартирный дом
07 августа 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлархтектуры

Деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Первомайской улице в микрорайоне Сходня городского округа Химки, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажный деревянный дом на восемь квартир был построен в 1951 году, его площадь составляла около 370 квадратных метров. Основные конструкции здания обветшали, из-за этого дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили. Дом продолжал разрушаться, кроме того, там произошёл пожар. Жители соседних домов обратились через портал «Добродел» в администрацию округа с просьбой снести ставшую опасной постройку», — говорится в сообщении.
В июле текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освобождённую территорию, местная администрация пока не приняла.

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#мособлархитектура
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Вылетевший в Петропавловск-Камчатский самолет вернулся во Владивосток
07 августа 2024, 10:01

Фото: iStock/frentusha

Самолет Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает компания-авиаперевозчик.
Примечательно, что борт «благополучно приземлился» в Международном аэропорту Владивосток. Причиной аварийной посадки воздушного судна послужил сигнал о возможной неисправности гидросистемы.

Уточняется, что 162 пассажира, которые находились на борту самолета, разместили в терминале аэропорта, на месте работает технический персонал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#пассажир
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Загруженность дорог Подмосковья утром 7 августа составила 4 балла
07 августа 2024, 09:57

Фото: iStock/frentusha

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 7 августа, составила четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом фиксируются при движении по направлению к столице на ряде участков трёх федеральных трасс и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Затруднения отмечаются при проезде в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Каширское и Калужское», — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано 985 тысяч машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла с документами тяжелораненому военному
07 августа 2024, 09:46

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Военнослужащий, проходящий лечение в столичном госпитале после тяжёлого ранения, не мог получить свой паспорт и оформить ряд важных документов, проблему решила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
С жалобой на невозможность получить паспорт к омбудсмену обратилась жена военнослужащего. Без паспорта мужчина не мог оформить справки для прохождения военно-врачебной комиссии и медико-социальной экспертизы, получить социальную поддержку и многое другое.
«Чтобы помочь заявительнице, я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — сказала Ирина Фаевская.
В результате обращения паспорт доставили военнослужащему в кратчайшие сроки.

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#московская область
#подмосковье
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Ученые испугались критических изменений на Земле
Nature: повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата
07 августа 2024, 08:55

Фото: iStock/piyaset

Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете. Об этом заявила международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.
Отмечается, что разрушение хотя бы одной из природных систем по причине увеличения глобальной температуры приведет к переломному моменту в развитии климата и «эффекту домино». Ученые говорят о тропических лесах Амазонки, Атлантических течениях, а также ледниках Антарктики и Арктики.

По данным специалистов, риск возникновения переломного момента в этом столетии при сохранении нынешних климатических условий составит 45%. Уточняется, что если температура будет повышаться на 0,1°C после преодоления отметки в 1,5°C, то риск будет значительно увеличиваться.

Для недопущения негативного развития событий необходимо достичь и поддерживать нулевого уровень выбросов парниковых газов к 2100 году, заключили ученые.

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Продажи китайских машин в России выросли за месяц
07 августа 2024, 07:57

Фото: istock/VTT Studio

Россияне активно раскупают китайские кроссоверы и внедорожники Lixiang, Aito, Zeekr, Hongqi. Об этом рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.
«В России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается рост продаж в 3—6 раз», — сообщил он.

Как утверждает источник, в июле доля китайских автомобильных производителей на российском рынке достигла отметки в 61%, увеличившись за год приблизительно на 10%.

Однако, по мнению Удалова, возможный запрет на ввоз автомобилей марки Zeekr без официального разрешения может негативно отразиться на положении этого бренда в России.

Ранее сообщалось, что правительство РФ собирается установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автобусы, автомобили, а также отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года.

Число автомобилей в РФ в возрасте десяти лет и больше превысило показатель в 32 млн машин, что соответствует 71% от всего автопарка страны. Наихудшая ситуация наблюдается с автомобилями, находящимися на гарантийном обслуживании у производителей, — их количество среди машин возрастом от одного до трёх лет уменьшилось с 2021 года в два раза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Развожаев уволил и.о. замгубернатора Севастополя Горлова за коррупцию
07 августа 2024, 07:29

Фото: istock/Oksana Kalinina

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов лишился своего поста из-за коррупционной деятельности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — отметил он.

Других сведений губернатор не привел.

Евгений Горлов был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора в феврале 2023 года. Он курировал вопросы ЖКХ, охраны окружающей среды, энергетики.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии раскрыты новые подробности. Правоохранительные органы установили, что организованная преступная группа, причастная к афере, распределила преступные роли среди глав предприятий-производителей, участвующих в обеспечении Минобороны РФ индивидуальными рационами питания.

До этого в Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.

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