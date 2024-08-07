Троице-Сергиева лавра вошла в число самых популярных «мест силы» России

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Проект по выбору «мест силы» России проводит с начала года межрегиональная общественная организация «Молодёжная палата» По итогам народного голосования расположенная в Московской области Троице-Сергиева лавра попала в топ-50, сообщает пресс-служба проекта.
«По итогам первого этапа открытого общероссийского онлайн-голосования одним из наиболее интересных и уникальных «мест силы» России стала Троице-Сергиева лавра. Объект вошёл в топ-50 «Мест силы России», — говорится в сообщении.В настоящее время голосование продолжается. По итогам второго этапа, который стартовал в июле, будет составлен топ-10 «мест силы» России. Принять участие в голосовании может каждый. Для этого достаточно перейти на сайт проекта и выбрать своё «место силы» из списка.
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