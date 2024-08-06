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Студентов пригласили принять участие в разработке дизайн-проектов школ

06 августа 2024, 19:25
Фото: группа марафона в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа марафона в соцсети «ВКонтакте»

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Стартовал Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты», который совместно с «Движением первых» будет запущен в сентябре во всех регионах России. В нём будут участвовать школьники и студенты региональных профильных высших и средних специальных учебных заведений, сообщили организаторы.
«Проект «Школа мечты» инициирован Общественной палатой России в поддержку президентской программы капремонта школ. Он направлен на улучшение её качественных результатов за счёт привлечения молодых специалистов – студентов профильных средних специальных учебных заведений и вузов – к разработке дизайн-проектов школ», – говорится в сообщении.
Вся информация по марафону будет публиковаться в телеграм-канале и в соцсети «ВКонтакте».



Чтобы принять участие в марафоне, нужно заполнить форму предрегистрации по ссылке.

После заполнения имеющихся данных далее нужно дополнить недостающее путём направления электронного письма по адресу: n.zakharova@oprf.ru

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#московская область
#проекты
Щёлково вошло в топ-5 в Подмосковье по обеспеченности кадрами в школах
06 августа 2024, 19:00

Фото: пресс-служба г. о. Щёлково

Щёлково попало в пятёрку лучших муниципалитетов Московской области по обеспеченности кадрами в школах. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков на еженедельном совещании со своей командой, сообщили в пресс-службе администрации.
«Меньше месяца остаётся до старта нового учебного года. Разобрали готовность образовательных учреждений к встрече учеников. Самое важное: по обеспеченности кадрами Щёлково – в пятёрке лучших в Подмосковье. Решена проблема с учётом книг и учебников в библиотеках. Раньше всё делалось вручную, теперь школы подключены к системе «Книгозаказ», и наличие материалов полностью видно», – отметил Булгаков.
Он добавил, что к 1 сентября будет открыт новый корпус школы №19 в Медвежьих Озёрах. После капремонта заработают школы №13 и №3. В сентябре за парты сядут более 30 тыс. учеников.

Также на совещании обсудили хозяйственные вопросы.
«В первую очередь, нас волнует качество содержания дворов, дорог и общественных пространств. Для полноты картины ввели интегральный рейтинг управляющих компаний, где отчётливо видно, точечный ли сбой у УК или игнорирование командной работы на результат. Помогает понять, с кем нам и, главное, жителям по пути», – сказал глава городского округа.
По словам Булгакова, среди планов на неделю – проверка хода капремонта и строительства школ; программа мероприятий в Щёлковском парке и работа передвижного ФАПа во Фряново в августе.

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#щёлково
#школы
#капремонт
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#андрей булгаков
#подмосковье
#московская область
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Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники
06 августа 2024, 18:27

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Жители Подмосковья сдали на площадки «Мегабак» за первое полугодие 2024 года порядка 800 тонн старой бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Каждый житель региона может сдать ненужные бытовые приборы в пункты приёма «Мегабак» недалеко от дома. Экологический проект был запущен для удобства жителей в 2019 году. Сегодня в Подмосковье открыто уже более 60 пунктов, в 20 из которых можно обменять старые вещи и технику на деньги», – отметили в министерстве.
Там также назвали топ-3 площадок по количеству собранных бытовых отходов. Это городские округа Королёв с общим объемом вторичного сырья 455 тонн, Дмитровский (78 тонн) и Егорьевск (31 тонна).

В ведомстве напомнили, что на всех площадках установлены контейнеры для раздельного сбора крупногабаритных отходов. В пункты приёма можно также сдать бумагу, картон, стекло, пластик, бутылки, книги, батарейки и лампы.

Адреса площадок «Мегабак» можно найти на сайте проекта.

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#минчистоты
#мегабак
#подмосковье
#московская область
#экология
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Названо самое популярное приложение среди россиян
«VK Видео» является самым скачиваемым приложением в РФ
06 августа 2024, 17:59

Фото: istockphoto/fizkes

«VK видео» стало самым популярным и скачиваемым приложением в РФ на фоне проблем с видеохостингом YouTube. Это следует из данных, приводимых в Google Play и AppStore. Журналистам ТАСС подтвердили информацию в VK. Кроме того, популярностью сейчас пользуется Rutube и «Дзен».
Известно, что рост скачивания и установки «VK видео» вырос в 4,5 раза относительно среднемесячных показателей.

Недавно в России начались проблемы с видеохостингом YouTube. В Госдуме отмечали, что иностранная платформа нарушает российское законодательство, поэтому ее загрузку замедлят в России. Упоминались ПК-версии. Таким образом, подчеркнули в парламенте, Россия перейдет от уговоров к действиям.

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#россия
#вконтакте
#youtube
#новости
#видео
#интернет
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Капремонт подмосковной гимназии им. Подольских курсантов завершат через год
06 августа 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт начался 1 августа в здании гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, в настоящее время на объекте, построенном в 1937 году, проводятся демонтажные работы. Закончить ремонт планируется в августе 2025 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте работают десять человек. Ведётся демонтаж внутренних конструкций: дверей, окон, полов и потолков», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта в здании гимназии заменят кровлю, обновят входные группы и фасад, а также потолки и лестницы, поставят новые окна и двери, заменят все инженерные сети и оборудование, проведут отделку помещений. В классах установят новую мебель и технику. Кроме того, в рамках капремонта благоустроят пришкольную территорию.

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#подольские курсанты
#климовск
#гимназия
#школа
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
#капитальный ремонт
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Риэлтор Барсуков объяснил, почему цены на новостройки не смогут снижаться
Риэлтор Барсуков назвал ерундой прогнозы о снижении цен на новостройки
06 августа 2024, 17:53

Фото: iStock/Ershov_Maks

Эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявил, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.
«Это полная ерунда, никаких предпосылок к этому я не вижу. Снижения цен в массовом порядке не может быть. Единственное, что может произойти — где-нибудь проскочит какой-нибудь интересный вариант, но в массовом порядке снижение цен на новостройки, тем более на 20 и более процентов, невозможно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барсуков.

До этого финансовый эксперт Ксения Аверс объяснила решение о запрете строительства микростудий в Москве, принятое мэром города Сергеем Собяниным. Она отмечала, что такое ограничение оправдано и верно.

«Большие дома, где студий больше 15-2%, со временем перерастают в «гетто». Там низкая цена, живут не очень состоятельные люди, растёт преступность, недоброжелательность и т. д. Люди друг друга не знают в таких домах. Со всех точек зрения принятое решение правильное для выравнивания рынка, регуляции доходности застройщиков», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Аверс.

Ранее В Москве запретили строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров.

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#рф
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Подмосковье обновило рекорд по низкому уровню безработицы
06 августа 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области зафиксирован один из самых низких уровней безработицы в России. Кроме того, регион лидирует по этому показателю в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития со ссылкой на данные Росстата.
«Сегодня в регионе регистрируемый уровень безработицы составляет 0,1%. Это рекордно низкий показатель. В Подмосковье для безработных предлагают свыше 72 тыс. вакансий. Наибольший запрос у работодателей – в производственной сфере. Это более 25 тыс. открытых позиций», – уточнила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в ведомстве, в аналогичный период прошлого года безработица составляла 0,3%.

В министерстве напомнили, что в регионе доступны меры поддержки для жителей, ищущих работу. Это выплата на открытие собственного дела, переобучение на новую профессию, курсы профориентации и ярмарки вакансий и многое другое.

Найти подходящую работу можно на портале.

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Более 160 домов в Подольске в этом году снабдят индивидуальными тепловыми пунктами
Более 160 домов в Подольске снабдят индивидуальными тепловыми пунктами
06 августа 2024, 17:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Свыше 160 домов в городском округе Подольск планируют в этом году оснастить индивидуальными тепловыми пунктами. Это снизит теплопотери в случае аварии на трубопроводе за счёт уменьшения давления на тепловых сетях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который осмотрел один из таких пунктов на улице Большой Серпуховской.
«Наша задача – максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно подавать тепло на верхние этажи, регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении. Автоматическая система по температуре наружного воздуха сама решает, какую температуру подавать в квартиры. Всё это позволяет экономить деньги и тепло, более рационально расходовать ресурсы», – рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что Воробьёв осмотрел котельную в подольском микрорайоне Шепчинки и объявил, что её реконструируют к отопительному сезону.

В этом году в округе обновят ещё две котельные – в микрорайонах Климовск и Парковый. Кроме того, капитально отремонтируют около 30 км теплосетей. Работы в основном коснутся Климовска, Паркового, Шепчинок, Межшоссейного, Центрального и Ново-Сырова.

В последнем к тому же построят почти 600 м новых теплосетей, это позволит ввести дополнительные мощности и обеспечить теплом самые отдалённые дома.

Как рассказал директор МУП «УК Подольск» Владимир Шабалдас, всего в городском округе насчитывается 1990 многоквартирных домов, из них 1585 – в управлении МУП. Около 600 МКД имеют возраст от 50 до 70 лет. Износ внутренних инженерных сетей в них составляет около 70%. Сейчас идёт активная работа по подготовке многоквартирных домов к зиме.

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#мкд
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«Боевые бомжи»: стало известно о методах Пригожина по набору в ЧВК «Вагнер»
Бывший боец «Вагнера» рассказал о методах Пригожина по набору в ЧВК
06 августа 2024, 17:15

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принципиально брал в свою команду тех, кто отбывал наказания около 20 лет за серьезные преступления. Те, кто сидел за «бытовуху», его не интересовали.
Об этом рассказал экс-боец организации в беседе с изданием «Царьград». Собеседник лично отбывал 28 лет, первый бой у него состоялся в Луганске за местную автозаправку, все было удачно. После этого «Вагнеровцы» изменили к нему отношение, и он стал для них «своим».

Штурмовиков звали «боевыми бомжами», поскольку они не имели шевронов и опознавательных знаков. ЧВК «Вагнер» принимала участие в зоне спецоперации на Украине, а также в Сирии и других конфликтах.

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#россия
#вагнер
#новости
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В России стартовал проект «Бизнес.Наставник» для молодёжи
06 августа 2024, 16:59

Фото: iStock/FabrikaCr

Проект «Бизнес.Наставник», нацеленный на создание и развитие сообщества молодых предпринимателей, стартовал в России, его реализует Росмолодёжь совместно с общероссийским Центр содействия молодым специалистам, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Мероприятия в рамках проекта «Бизнес.Наставник» трека «Росмолодёжь.Бизнес» будут проводиться с 5 августа по 1 декабря 2024 года в гибридном формате — дистанционно с очными мероприятиями», — говорится в сообщении.
Участники проекта делятся на две категории: «Наставник» и «Наставляемый». Наставником может стать участник от 18 до 35 лет, нацеленный на передачу своих знаний и опыта начинающим предпринимателям. Наставляемый — это участник от 14 до 35 лет с запросом на менторское сопровождение.

Всего в проекте примут участие около 900 опытных и начинающих молодых бизнесменов.

Подробная информация о проекте размещена по ссылке.

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#молодёжь
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#россия
#предприниматели
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