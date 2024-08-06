Студентов пригласили принять участие в разработке дизайн-проектов школ

Фото: группа марафона в соцсети «ВКонтакте»
Стартовал Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты», который совместно с «Движением первых» будет запущен в сентябре во всех регионах России. В нём будут участвовать школьники и студенты региональных профильных высших и средних специальных учебных заведений, сообщили организаторы.
«Проект «Школа мечты» инициирован Общественной палатой России в поддержку президентской программы капремонта школ. Он направлен на улучшение её качественных результатов за счёт привлечения молодых специалистов – студентов профильных средних специальных учебных заведений и вузов – к разработке дизайн-проектов школ», – говорится в сообщении.Вся информация по марафону будет публиковаться в телеграм-канале и в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы принять участие в марафоне, нужно заполнить форму предрегистрации по ссылке.
После заполнения имеющихся данных далее нужно дополнить недостающее путём направления электронного письма по адресу: n.zakharova@oprf.ru
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Лора Луганская