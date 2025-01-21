В России продолжается приём заявок на грантовый конкурс проектов в сфере культуры

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Грантовый конкурс проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий проводит Президентский фонд культурных инициатив, приём заявок стартовал в декабре и продлится до 7 февраля, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс принимаются проекты, направленные на укрепление российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской культурной идентичности. В задачи конкурса входит также поддержка деятелей культуры и коллективов, выступающих за преданность стране и достижение Россией целей специальной военной операции», — говорится в сообщении.Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, кроме политических партий и государственных учреждений. Заявки принимаются от коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
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