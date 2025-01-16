Подмосковье вошло в число лидеров по числу участников стипендиального конкурса

В России запущен стипендиальный конкурс «Система», направленный на поддержку молодёжи, занимающейся исследовательской, научной и инновационной деятельностью в приоритетных областях научно-технологического развития. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Система», который является учредителем стипендии.