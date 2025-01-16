Подмосковье вошло в число лидеров по числу участников стипендиального конкурса

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В России запущен стипендиальный конкурс «Система», направленный на поддержку молодёжи, занимающейся исследовательской, научной и инновационной деятельностью в приоритетных областях научно-технологического развития. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Система», который является учредителем стипендии.
«В конкурсе участвуют учащиеся профессиональных образовательных организаций и вузов всех форм обучения. По итогам заявочной кампании конкурса Московская область вошла в число регионов-лидеров по количеству участников. 829 обучающихся из Подмосковья представили на конкурс проектные творческие работы, посвящённые созданию новых и усовершенствованию действующих технологических решений в наукоёмких отраслях», – говорится в сообщении.Итоги конкурса подведут до 20 февраля.
В течение пяти месяцев победители получат финансовую поддержку в форме стипендии, а также возможность пройти стажировку в ведущих компаниях России – индустриальных партнёрах фонда.
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