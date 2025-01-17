Открыт приём заявок на гранты для улучшения кибербезопасности предприятий

В 2024 году организационный комитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» совместно с экспертами провёл отбор проектов для предоставления грантов на сумму до 20 % от стоимости закупки отечественного программного обеспечения, которое способствует усилению кибербезопасности и повышению уровня защиты от кибератак, сообщает пресс-служба комитета.