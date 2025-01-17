Открыт приём заявок на гранты для улучшения кибербезопасности предприятий

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В 2024 году организационный комитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» совместно с экспертами провёл отбор проектов для предоставления грантов на сумму до 20 % от стоимости закупки отечественного программного обеспечения, которое способствует усилению кибербезопасности и повышению уровня защиты от кибератак, сообщает пресс-служба комитета.
процесс показал острую необходимость поддержки предприятий в этой сфере, поэтому было решено провести новый набор заявок в период с 15 января по 30 апреля 2025 года.
Программа предусматривает финансирование следующих направлений:
Чтобы получить грант, нужно заполнить заявку на участие в ежегодном общественном конкурсе «Конкурс "Регионы — устойчивое развитие"» и отправить её на официальный электронный адрес.
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Программа предусматривает финансирование следующих направлений:
- покупка российского программного обеспечения для безопасного обмена данными и защиты информации;
- приобретение программного обеспечения для серверной виртуализации;
- покупка программного обеспечения для развёртывания и обновления центров мониторинга и реагирования на угрозы информационной безопасности.
Чтобы получить грант, нужно заполнить заявку на участие в ежегодном общественном конкурсе «Конкурс "Регионы — устойчивое развитие"» и отправить её на официальный электронный адрес.
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Дайана Хусинова