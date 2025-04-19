В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»

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В России может появится ремейк мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», что обсуждается между Мехико и Москвой. Об этом заявил посол Мексики в российской столице Эдуардо Вильегас Мехиас.
«Сейчас идут переговоры о возможности создания российской версии известных мексиканских сериалов «Богатые тоже плачут» или «Взгляда женщины». Речь идет о том, чтобы снять российскую версию с российскими актерами в Мексике. Но не исключено, что съемки могут пройти и в Москве», — рассказал дипломат РИА Новости.
Данный вопрос уже обсуждался с российскими продюсерами. Переговоры об этом вел мексиканский сценарист Эпигменио Ибарра.
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