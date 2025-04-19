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В России создадут ремейк сериала «Богатые тоже плачут»

Мексика и Россия обсуждают создание ремейка сериала «Богатые тоже плачут»
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

В России может появится ремейк мексиканского сериала «Богатые тоже плачут», что обсуждается между Мехико и Москвой. Об этом заявил посол Мексики в российской столице Эдуардо Вильегас Мехиас.
«Сейчас идут переговоры о возможности создания российской версии известных мексиканских сериалов «Богатые тоже плачут» или «Взгляда женщины». Речь идет о том, чтобы снять российскую версию с российскими актерами в Мексике. Но не исключено, что съемки могут пройти и в Москве», — рассказал дипломат РИА Новости.

Данный вопрос уже обсуждался с российскими продюсерами. Переговоры об этом вел мексиканский сценарист Эпигменио Ибарра.

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Ушел из жизни Рудольф Панков, озвучивший Артура Уизли в «Гарри Поттере»
Скончался актер дубляжа Рудольф Панков
18 апреля 2025, 16:04

Рудольф Панков (Фото: кадр из фильма «Корабль пришельцев»)

На 88-м году жизни умер актер озвучивания и дубляжа Рудольф Панков. О его кончине сообщается на сайте «Кинопоиск».
Причины и подробности смерти не раскрываются. Отмечалось, что актера озвучивания не стало 18 апреля.

Рудольф Панков был одним из наиболее известным актеров дубляжа в Российской Федерации. Он озвучил больше 800 проектов, в числе которых были советские фильмы и анимационные ленты. Рудольф подарил свой голос Артуру Уизли во франшизе «Гарри Поттер». Еще голосом Панкова говорит Кей в картине «Люди в чёрном», Магнето в «Люди Икс», Один в фильме «Тор: Рагнарёк» и многие другие герои. Покойный озвучивал Энтони Хопкинса и Адриано Челентано.

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался радиоведущий Колин Берри, комментировавший 25 лет «Евровидение» для Великобритании.

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#анимация
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На 80-м году жизни скончался Колин Берри, комментировавший «Евровидение» 25 лет
Скончался диктор и комментатор «Евровидения» Колин Берри
18 апреля 2025, 14:17

Фото: iStock/ Sonate

На 80-м году жизни скончался радиоведущий Колин Берри, комментировавший 25 лет «Евровидение» для Великобритании, сообщила газета Daily Star.
Уточнялось, что Колин умер 17 апреля. Причина кончины радиоведущего не раскрывается.

Берри начал трудиться на радио в 1973 году и до 2012-го читал новости. Мужчина работал клубным диджеем, радиоведущим, диктором. С 1977 по 2002 годы Колин комментировал «Евровидение».

Голос Берри называют весьма узнаваемым и расслабляющим. Коллеги с печалью встретили новость о кончине диктора.

Радиоведущий Тони Фишер обратил внимание, что Колин являлся «голосом поколения британских радиолюбителей».

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».

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Ушел из жизни советский режиссер Руслан Шахмалиев
18 апреля 2025, 13:14

Фото: iStock/ SergeyPankratov

Режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев умер на 88-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России в Телеграм-канале.
Уточнялось, что Шахмалиев ушел из жизни 17 апреля. Причина смерти и ее обстоятельства не раскрывались.

«Приносим соболезнования родным и близким Руслана Гасановича», — отмечалось в публикации.

Руслан Шахмалиев появился на свет в 1937 году. Он учился на режиссерском факультете ВГИКа. Руслан работал на Центральном телевидении, киностудиях «Азербайджанфильм», «Леннаучфильм». Шахмалиев трудился в качестве режиссера над множеством научно-популярных и документальных фильмов. Среди них — «Мост через Каспий», «Русская кухня», «Песня бегущей воды» и другие.

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Отпевание состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение».

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#соболезнования
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Скончался актер дубляжа Владимир Герасимов
16 апреля 2025, 21:34

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 75-м году жизни скончался актер дубляжа Владимир Герасимов. Об этом сообщило объединение «Русский дубляж» в своем Telegram-канале.
«На 75-м году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — сказано в посте.

Голосом Владимира Герасимова говорили Джон Траволта в фильме «Из Парижа с любовью» и Брюс Уиллис в киноленте «Неудержимые».

Владимир Герасимов родился в Москве 31 августа 1950 года. Учился в Театральном институте им. Щукина. Ему принадлежат образы Юры в картине «Последнее лето детства», младшего сержанта Володи Мятникова в фильме «Аты-баты, шли солдаты...» и милиционера Матушкина в «Задаче с тремя неизвестными».

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#культура
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Скончался поэт Константин Кедров
16 апреля 2025, 21:08

Константин Кедров (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

После продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался поэт Константин Кедров. Как пишет ТАСС, его похоронят на Донском кладбище столицы.
«В среду, 16 апреля 2025 года, в 13:30 [мск] на 83-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни поэт-шестидесятник, философ и литературный критик, автор термина метаметафоры и философской теории метакода (…) Константин Кедров», — сказано в публикации Российского союза писателей.
Отпевание Кедрова состоится в грядущую пятницу, 18 апреля, в храме у Никитских ворот «Большое Вознесение». Попрощаются с профессором Литинститута им. Горького в Центральном доме литераторов.

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