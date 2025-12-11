В России создали просветительский проект для детей «Тайна волшебной мелодии»

11 декабря 2025, 16:29

Фото: пресс-служба проекта «Тайна волшебной мелодии»

Музыкальный культурно-просветительский проект «Тайна волшебной мелодии» создали в России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Проект адресован детям в возрасте от двух лет. Он включает в себя сказку, альбом из восьми песен и клипы на эти песни.





«По сюжету сказки из Распевной деревни пропадает музыка, и трое местных ребят — Надя, Миша и Егор — отправляются в захватывающее путешествие, чтобы разбудить Мелодию и вернуть в деревню жизнь. По пути ребята встречаются с разными испытаниями и с успехом проходят их благодаря смелости и дружбе», — говорится в сообщении.