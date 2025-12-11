В России создали просветительский проект для детей «Тайна волшебной мелодии»
Музыкальный культурно-просветительский проект «Тайна волшебной мелодии» создали в России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Проект адресован детям в возрасте от двух лет. Он включает в себя сказку, альбом из восьми песен и клипы на эти песни.
«По сюжету сказки из Распевной деревни пропадает музыка, и трое местных ребят — Надя, Миша и Егор — отправляются в захватывающее путешествие, чтобы разбудить Мелодию и вернуть в деревню жизнь. По пути ребята встречаются с разными испытаниями и с успехом проходят их благодаря смелости и дружбе», — говорится в сообщении.В создании проекта приняли участие хор «Великан», Большой детский хор имени В.С. Попова и финалистка шоу «А ну-ка, все вместе» Анастасия Иванова. Мультфильмы и песни «Тайны Волшебной Мелодии» есть в открытом доступе на сайте проекта.