Жители Подмосковья примут участие в IV Всероссийском конкурсе в сфере цифровизации

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Лучший тренер; Лучший администратор системы «Мой спорт»; Лучшая организация, предоставляющая дополнительные образовательные услуги по спортивной подготовке; Лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом; Лучший веб-сайт спортивной организации; Лучший подход к социальным сетям и лучший дневник самоконтроля;
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Дайана Хусинова