Регоператор Подмосковья провёл экологическую игру на праздничном мероприятии «ЭкоДвор»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На семейном дворовом празднике собралось около 100 участников, где региональный оператор Алексинского кластера организовал площадку для проведения экологической игры «ЭкоКорнХол», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Участники учились правильно сортировать отходы, попадая в мишени, которые символизировали контейнеры для вторсырья и смешанных отходов.
Синий контейнер предназначен для сухих отходов (пластик, бумага, металл, стекло и тетрапак), а серый — для смешанных отходов (предметы личной гигиены, остатки пищи и неперерабатываемая упаковка).
Дети и родители окунулись в атмосферу праздника, участвовали в экологическом квесте, получали призы, наслаждались аквагримом и мастер-классами.
Региональные операторы по утилизации твёрдых бытовых отходов Алексинского и Воскресенского регионов разработали обширную программу экологического просвещения, нацеленную на уменьшение потребительского спроса и развитие экологической сознательности среди населения.
Чтобы стать участником программы, нужно сообщить о своём желании через официальные страницы региональных операторов «ЭкоПромСервис» и «ЭкоЛайн-Воскресенск» в социальных сетях или по электронной почте.
Читайте также:
Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
В Подмосковье начался конкурс субботников
Экоактивисты из Московской области провели уборку в городах Золотого кольца России
Синий контейнер предназначен для сухих отходов (пластик, бумага, металл, стекло и тетрапак), а серый — для смешанных отходов (предметы личной гигиены, остатки пищи и неперерабатываемая упаковка).
Дети и родители окунулись в атмосферу праздника, участвовали в экологическом квесте, получали призы, наслаждались аквагримом и мастер-классами.
Региональные операторы по утилизации твёрдых бытовых отходов Алексинского и Воскресенского регионов разработали обширную программу экологического просвещения, нацеленную на уменьшение потребительского спроса и развитие экологической сознательности среди населения.
Чтобы стать участником программы, нужно сообщить о своём желании через официальные страницы региональных операторов «ЭкоПромСервис» и «ЭкоЛайн-Воскресенск» в социальных сетях или по электронной почте.
Дети и родители погрузились в атмосферу праздника, принимали участие в экологическом квесте, получали призы, наслаждались аквагримом и мастер-классами.
Читайте также:
Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
В Подмосковье начался конкурс субботников
Экоактивисты из Московской области провели уборку в городах Золотого кольца России
Дайана Хусинова