Агломерация Зарайска и Коломны прошла в финал конкурса на звание «Культурная столица 2026»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
На брифинге в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты», состоявшемся 17 сентября, были объявлены финалисты конкурса на звание «Культурная столица 2026». В число финалистов вошла агломерация городов Зарайск и Коломна, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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Дайана Хусинова