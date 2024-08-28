Школьница из Можайской воспитательной колонии победила на всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО
Победу на XXII конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» одержала девушка из Можайской воспитательной колонии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФСИН РФ.
«Конкурс проводился в два этапа. Первый проходил проводился в общеобразовательных школах местных органов ФСИН, на второй было представлено одиннадцать творческих работ. Комиссия оценивала уровень знаний конкурсантов, общую эрудицию, содержание и оформление творческих работ, актуальность темы и культуру речи», — говорится в сообщении.Победительницей конкурса стала воспитанница Можайской колонии. В этом году она окончила 11-й класс в школе, расположенной в колонии. Девушка увлекается рисованием портретов и чтением стихов, а её конкурсная работа была посвящена российским семейным ценностям.
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